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越南政府加速推進半導體產業發展，與輝達（Nvidia）簽署合作協議，將建設人工智慧數據中心，同時宣布，國營電信公司Viettel將於2025年打造越南第一座晶圓代工廠，象徵越南進軍全球半導體製造市場的決心。此次合作中，輝達執行長黃仁勳親自訪問越南，獲得越南總理范明正（Pham Minh Chinh）及越南計劃投資部部長阮志勇（Nguyen Chi Dung）的高規格接待。越南政府表示，人工智慧與半導體產業是國家戰略重點，未來將制定特別激勵機制，吸引國際企業投資，並逐步降低對進口晶片的依賴。越南政府計劃推出自家版本的「晶片法」，準備與中國、日本、美國、德國、韓國、印度等半導體強國競爭，甚至尚未將台灣納入比較範圍。為了實現產業自主，越南積極打造半導體生態系，已成立多個國家級研究機構，包括越南國家半導體研究所（VSRI）、越南國家晶片設計中心（VDEC）及越南國家晶片製造中心（VCMC），並與當地大學和企業保持密切合作。越南政府同步成立「國家半導體產業發展指導委員會」，制定長期發展策略，包含建設晶片製造生態系、培育高素質人才、部署共享實驗室等措施。儘管該國半導體發展仍處於起步階段，越南積極布局展現對提升產業自主性和搶占國際市場的雄心。目前，越南已是國際封測廠的重鎮，吸引包括英特爾（Intel Corporation）、三星（Samsung）、高通（Qualcomm）等企業設廠，但尚無晶片製造能力。此次Viettel被賦予打造晶圓代工廠的使命，將投入1億美元（約新台幣32.5億元）進行設備購置，計畫在2025年完成建設，成為越南晶片製造的起點。在此之前，越南政府設定的目標是在2025年實現晶片設計的自主化，並於2030年實現晶片製造的自主化。然而，越南近日突然宣布將於明年進軍晶片製造領域，此舉打破原有規劃，讓外界感到相當意外。外界質疑越南技術與資金是否足以支撐這一高門檻產業，並建議政府審慎推進相關計畫，避免陷入惡性競爭。納斯達克上市公司新思科技（Synopsys）副總裁Robert Li曾在河內舉行的「越南半導體峰會」上表示，越南政府在補貼晶圓廠建設時應格外謹慎。他指出，建造一家晶圓代工廠的成本可能高達500億美元（約新台幣1兆6250億元），越南的補貼將直接面臨來自中國、美國、韓國及歐盟等半導體強國的激烈競爭。發展晶圓代工廠不僅是資金問題。過去新加坡曾投入大量資金發展特許半導體，但最終仍未成功。即便工廠建成，能否找到穩定的買家仍是關鍵挑戰。中國許多半導體廠也因市場競爭激烈而失敗，留下的更多是「紙上談兵」的專家。顯然，晶圓代工市場的競爭不僅需要巨額資金，還需要戰略眼光和強大的技術實力。