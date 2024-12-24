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根據《YAHOO》專欄作家Russell Dorsey最新消息，「前」道奇少主Walker Buehler宣布與紅襪簽下1年2105萬（約合新台幣6.9億）短約，新球季確定離開待7年的老東家道奇，改披紅襪戰袍。《ESPN》記者Jeff Passan後續更新這份合約，指出紅襪開出的價碼金額2105萬是以本季公定的合格報價為基礎，道奇日前放棄對Buehler開出合格報價的權利，此舉意味著明年球季後，紅襪依舊可以對Buehler開出同樣為期1年的合格報價。此外，這份合約中還有包含約250萬的激勵獎金。30歲的Buehler自2017年登上大聯盟，靠著隔年好表現受到洛杉磯球迷喜愛，受封「道奇少主」，效力道奇7年間，兩度入選明星賽，但健康狀況始終堪慮，本季例行賽剛從TJ手術回歸，整體表現不理想，先發出賽16場僅有1勝6敗成績，防禦率5.38更為生涯最差，所幸靠著國聯冠軍賽與世界大賽共計10局無失分完美表現，成為道奇奪冠功臣之一，也成功挽回一些評價。紅襪休賽季積極補強先發輪值，發動交易換來左投Garrett Crochet、再簽約養傷中的Patrick Sandoval，相比道奇選擇放走昔日少主，紅襪倒是願意用同等價值短約，賭一把在傷痛史豐富的Buehler身上。攤開紅襪先發陣容，如果Buehler新球季保持健康並找回身手，將與Crochet、Tanner Houck共組強力前段輪值，但若又因傷打打停停或影響成績，恐難以在明年球季結束後，再獲一紙超過2000萬美元合約。Buehler於今年世界大賽，為道奇貢獻最後一次投球：