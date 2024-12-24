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面對投資人對官僚改革影響外資申請的擔憂，越南政府保證，行政組織重整絕對不會拖延審核批准時間，同時誓言簡化繁文縟節，吸引更多外資進駐。越南此次行政組織瘦身計畫規模空前，涉及削減多個國家機構，包括廢除5個部會、4個政府單位及5個官方電視頻道。越南外交部強調，此次改革雖是重大調整，不會改變國家管理機制，申請及核准流程仍將正常運作，盡量避免影響投資者對越南的信心。這項改革計畫引發投資人關注，特別是越南作為以共產黨體制為主的東南亞國家，經濟發展高度依賴國外製造業投資。然而，近年來部分外資因越南政府審查程序冗長，以及反腐運動帶來的變數表達不滿，外界期盼此次改革能有效改善官僚作風和減少繁文縟節。越南政府表示，行政改革預計在明年二月國會表決前完成部分修改，以減低外界疑慮。同時，政府將制定更嚴謹的法規，進一步簡化投資流程，助力外國企業在越南長期經營，穩定外資信心並推動經濟持續發展。