我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市一名17歲少女的母親控訴，女兒在麥當勞工作期間，疑似遭到主管以排班權勢侵犯，女兒因此罹患憂鬱症最終輕生，該名母親近期在Thread平台發文控訴，公司僅解雇涉案主管，卻未對家屬進行慰問或賠償。據了解，少女於今年3月赴婦幼隊報案，由士林分局受理並積極展開調查偵辦，5月移送士林地檢署偵辦。對此，轄區警方表示，此案受理後已經依規定移送，目前全案已經進入司法程序。該名母親在Thread發文表示，「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因為長達一年被麥x勞的前主管以排班權力對她性侵。」女兒因需要這份工作，隱忍不敢透露案情，但長期心理壓力導致憂鬱症，只能偷偷看醫生尋求幫助。母親更回憶，女兒是個貼心的孩子，總是在下班回家時微笑著說「我下班了」，但這笑容背後卻隱藏著多麼痛苦和破碎的內心，「心痛的跟當時深愛的男友分手就因為覺得自己配不上了！」母親也說，女兒最終選擇離職並報警，隨後也向麥當勞申訴，公司調查後迅速於今年5月解雇涉案主管，但對於女兒因壓力輕生，公司未對家屬進行交代或慰問，「我的女兒等不到檢方和麥x勞的公道，卻成了一具冰冷的遺體。白髮人送黑髮人，我如何接受？司法能還我們公道嗎？可以讓我女兒活過來嗎？」據了解，此案由士林分局在今年3月份受理報案，全案在5月時移送給檢方，目前已經進入司法流程，後續將由檢方進一步調查釐清。麥當勞則在今年3月接獲申訴，經過內部調查也在5月時將該名主管解雇。對此，麥當勞則回應，「有關離職員工不幸往生情事，公司至表遺憾，並全力配合執法單位調查。公司今年三月接獲離職員工「性騷擾」申訴，立即根據《性別平等工作法》，邀請外部專家及公司法務相關部門組成調查小組，於確認「性騷擾」案成立後，基於對職場霸凌的零容忍，於五月解僱被申訴之當事人。對此令人遺憾的事件，謹向家屬表達最沉痛的哀悼及慰問之意。」