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曾獲美國總統當選人川普（Donald Trump）提名為司法部長的前眾議員蓋茲（Matt Gaetz），在美國國會道德委員會23日發表的調查報告中，被揭露在出任眾議員期間，曾與未成年少女發生不當關係，還多次非法使用藥物。綜合美媒報導，這份長達40多頁的報告顯示，蓋茲曾向12名女性支付了約9萬美元，其中很大一部分可能用於與性或毒品有關的活動。蓋茲在眾議院任職期間，曾與一名當時僅17歲、剛完成高三學業的女孩發生關係，據這位代號「受害者 A」的女子回憶，她記得蓋茲那天晚上給了她400美元作為報酬，不過她沒有主動告訴蓋茲她未成年，蓋茲也沒有詢問她的年齡。此外，蓋茲也被控在2017年至2019年期間，多次服用包括古柯鹼在內的非法毒品，還利用眾議員身分，收受超過法規的利益。以上種種，報告得出的結論是，蓋茲違反眾議院規定及其他行為準則，包括與未成年女子發生不當關係、服食非法藥物、收取不被容許的禮物、阻礙國會等等，不值得眾議院信任，讓眾議院感到不光彩。報告發布後，蓋茲隨即在社群平台X上發文，否認自己有從事非法行為，而就在報告發布前不久，蓋茲還曾要求聯邦法官發布臨時限制令，阻止報告發布，但最終沒有成功。蓋茲於11月中旬辭去眾議員的職務，當時川普提名他，出任明年初將上任的新政府司法部長，但因為醜聞纏身、爭議過多，他在僅僅8天後就宣布，放棄角逐提名。