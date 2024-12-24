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▲新北市一名女子22日行經土城區延平街、延和路口，正在過馬路時，眼見行人綠燈只剩2秒，趕緊從人行道小跑步穿越，豈料當場被巡邏員警攔下開單，事後親友將此事PO網詢問「綠人剩2秒不能跑嗎？」（圖／翻攝爆料公社）

新北市一名女子22日行經土城區延平街、延和路口，正在過馬路時，眼見行人綠燈只剩2秒，趕緊從人行道小跑步穿越，豈料當場被巡邏員警攔下開單，事後親友將此事PO網詢問「綠人剩2秒不能跑嗎？」，引發網友熱烈討論。原PO在臉書社團「爆料公社」貼出一段影片，事發地點位於土城區延平街、延和路，一名女子疑似對街店面買東西，並請開車的親友臨停等待，在綠燈僅剩2秒之際，小跑步穿越馬路，豈料一到對面便被巡邏員警攔下，當場開罰。原PO指出，員警先是說「大家都停止了，只看到妳一個人在跑」，隨後依違反道交條例第78條1項1款「行人不依標誌標線號誌之指示或警察指揮」開罰，忍不住好奇，直呼「小綠人剩2秒不能跑嗎？有這種規定，我怎麼不知道？」貼文曝光後立刻引發網友熱議，有人直呼「終於罰行人了」、「根據交通規則，綠燈閃爍跟紅燈表示『不准通行』」、「紅燈還跑，被開單活該」、「這跟搶紅燈有什麼不一樣？汽機車黃燈就不能過，一樣意思」，有民眾也指出，根據道路交通標誌標線號誌設置規則，其中第207條第二項明確規定：「『行走行人』之綠色燈號閃光顯示時，表示警告行人，剩餘之綠燈時間不多，如已進入道路者，應快速通過，或停止止於道路中之交通島上，如尚未進入道路者，禁止跨入。」對此，原PO也表示，女子並非執意闖紅燈，而是不知規定，「相信很多人也不知道這一條法規」。