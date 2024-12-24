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▲Mandy和汪小菲（右）時常一起直播。（圖／翻攝自小紅書）

汪小菲2021年和大S離婚，今年再娶台灣妻Mandy，和大S的帳都還沒算清，外傳他有意將四川菜餐廳麻六記引進台灣，選擇台北大直，之前汪小菲曾誇Mandy不會在社群平台上拋頭露面，但這半年Mandy也開始直播，每次都會分享夫家品牌的產品。汪小菲和大S離婚後仍欠她530萬元，登記在汪小菲名下約1千680萬的跑車還被法院拍賣，外傳他在二拍前支付擔保金，暫時保住愛車，當年汪小菲以大S的名字，在台北市砸下3.5億開「S HOTEL」，今年8月已經停業，根據《鏡週刊》報導，汪小菲的浪漫換湯不換藥，仍打算用新老婆Mandy的名字再開一間飯店。不僅如此，汪小菲也預計明年3月將與母親張蘭成立的四川菜館「麻六記」搬進台灣，預計開在大直，母子倆每次只要開直播，絕對會置入一番，就連Mandy也都幫著宣傳，然而，汪小菲曾說Many很低調，也不怎麼經營社群平台，是一大優點，但這半年Mandy開始直播帶貨，她解釋，「這是自願的，沒有人逼我。」並說選擇了另一半，就要好好的在一起，為了兩個人的未來努力，機靈的反應與口條，也難怪得張蘭喜愛。