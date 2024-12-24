一番賞又爆造假藏籤事件！近日有網友爆料，日前到台北車站地下街逛玩具市集，結果有民眾當場踢爆黑心攤販，因為玩店家自製的吉伊卡哇一番賞，怎料包套想要獲得3個大獎，抽完之後發現根本就沒有大獎號碼，店家造假直接露餡，引起網路上熱烈討論。對此，遭到指控的店家「玩具山手線」也發出道歉聲明表示：「針對這次糾紛事件，我們責無旁貸，沒有任何理由，向大家致上最深的歉意。」
一名網友日前在社群平台Threads貼文指出「前幾天到北車地下街廣場逛玩具市集，結果第一次玩吉伊卡哇自製一番賞就全包，意外踢爆暗藏大賞的黑心店家，根本就沒有大獎籤，後續沒有選擇報警，在場有買的也都有退錢，扣掉在場退的還有4700元，也不知道去哪找苦主，請他捐給基金會做公益，請吉友們不要再玩這家自製一番賞了！」
除此之外，也有苦主表示「這個店家的吉伊卡哇一番賞是自製的，有人想包牌把3個薑餅系列的吉伊卡哇帶回家，結果開完之後，3個大獎號碼都沒開出，真的有夠糗，老闆很尷尬退錢給在場有買的人」；貼文曝光後，不少網友紛紛回應：「傻眼這間我有抽2抽欸！其它的會不會也造假啊」、「這種絕對不能姑息，而且肯定不只有這間有動手腳，真的把我們當盤子欸！」
吉伊卡哇一番賞爆造假藏籤！主辦單位、玩具店家都發聲了
對於一番賞造假事件，市集主辦方「方舟玩具」發出聲明表示，經查銷售糾紛是合作方「玩具山手線」個人行為，目前已將「玩具山手線」除名，不再允許參加本公司舉辦的活動，在2024最後的ending發生這種事件，我們已經盡最大努力嚴格審核的情況下，還發生此一事件深表遺憾。方舟玩具也強調：「消費者如果需要後續維權等協助，都可以直接聯繫我們，我們將保證此類事件不再發生。」
而被踢爆造假的店家「玩具山手線」則發佈道歉聲明提到：「針對這次糾紛事件，我們責無旁貸，沒有任何理由，造成大家權益受損非常抱歉，我們向大家致上最深的歉意。」
玩具山手線提到：「除了將款項退還給各位消費者以及捐贈給慈善團體機構外，我們會再討論相關配套措施賠償給大家，有需要任何協助的朋友們請聯繫我們，我們將竭盡所能為您處理，任何評論與指教我們都會接受，也會好好反省與檢討並改進。」
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除此之外，也有苦主表示「這個店家的吉伊卡哇一番賞是自製的，有人想包牌把3個薑餅系列的吉伊卡哇帶回家，結果開完之後，3個大獎號碼都沒開出，真的有夠糗，老闆很尷尬退錢給在場有買的人」；貼文曝光後，不少網友紛紛回應：「傻眼這間我有抽2抽欸！其它的會不會也造假啊」、「這種絕對不能姑息，而且肯定不只有這間有動手腳，真的把我們當盤子欸！」
吉伊卡哇一番賞爆造假藏籤！主辦單位、玩具店家都發聲了
對於一番賞造假事件，市集主辦方「方舟玩具」發出聲明表示，經查銷售糾紛是合作方「玩具山手線」個人行為，目前已將「玩具山手線」除名，不再允許參加本公司舉辦的活動，在2024最後的ending發生這種事件，我們已經盡最大努力嚴格審核的情況下，還發生此一事件深表遺憾。方舟玩具也強調：「消費者如果需要後續維權等協助，都可以直接聯繫我們，我們將保證此類事件不再發生。」
而被踢爆造假的店家「玩具山手線」則發佈道歉聲明提到：「針對這次糾紛事件，我們責無旁貸，沒有任何理由，造成大家權益受損非常抱歉，我們向大家致上最深的歉意。」
玩具山手線提到：「除了將款項退還給各位消費者以及捐贈給慈善團體機構外，我們會再討論相關配套措施賠償給大家，有需要任何協助的朋友們請聯繫我們，我們將竭盡所能為您處理，任何評論與指教我們都會接受，也會好好反省與檢討並改進。」