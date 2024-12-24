我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近年迅速爆紅的日本動漫IP《吉伊卡哇》，憑藉可愛的模樣在全球擄獲一大票粉絲，現在爆出有玩具店自製一番賞造假，被粉絲撻伐。（圖／@chiikawa_market）

▲市集主辦方方舟玩具也發出聲明，透露目前已將「玩具山手線」除名，不再允許參加本公司舉辦的活動。（圖/方舟玩具臉書）

一番賞又爆造假藏籤事件！近日有網友爆料，日前到台北車站地下街逛玩具市集，結果有民眾當場踢爆黑心攤販，，引起網路上熱烈討論。對此，遭到指控的店家「玩具山手線」也發出道歉聲明表示：「針對這次糾紛事件，我們責無旁貸，沒有任何理由，向大家致上最深的歉意。」一名網友日前在社群平台Threads貼文指出除此之外，也有苦主表示「這個店家的吉伊卡哇一番賞是自製的，」；貼文曝光後，不少網友紛紛回應：對於一番賞造假事件，市集主辦方「方舟玩具」發出聲明表示，，在2024最後的ending發生這種事件，我們已經盡最大努力嚴格審核的情況下，還發生此一事件深表遺憾。方舟玩具也強調：而被踢爆造假的店家「玩具山手線」則發佈道歉聲明提到：玩具山手線提到：「除了將款項退還給各位消費者以及捐贈給慈善團體機構外，