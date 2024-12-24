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▲週四鋒面南下，大台北、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降。（圖／記者葉政勳攝）

▲中央氣象署今日凌晨針對南投縣、台東縣發布大雨特報。（圖／中央氣象署）

今（24）日天氣氣溫逐漸回升，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，明日聖誕節天氣明顯回暖，各地好轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。但週五鋒後大陸冷氣團南下，氣溫持續下降，北台灣愈晚愈濕冷，因強輻射冷卻還可能創更低的氣溫。吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中指出，今日清晨氣溫又略回升，截至5時42分，各地區平地最低氣溫約在13、14度。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日中層雲向東南逐漸離開，白天起西半部由北而南先後好轉，大台北、東半部仍有局部短暫雨的機率。今日氣溫續緩升，仍偏涼微冷，各地區氣溫為北部13至20度，中部14至22度，南部14至23度，東部14至23度。最新模式模擬顯示，明日聖誕節天氣明顯回暖，各地好轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。週四（26日）鋒面南下，大台北、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降。週五鋒後「大陸冷氣團」南下，氣溫持續下降，北台灣愈晚愈濕冷。週六（28日）則是濕冷轉乾冷，週日至下週一清晨各地晴朗、乾冷。最新歐、美模式模擬皆顯示，這波冷空氣以「大陸冷氣團」的機率為最高，但因「強輻射冷卻」可能創更低的氣溫，也有機率觸及「強烈大陸冷氣團」的標準，但模式會繼續微調。最新歐洲模式模擬顯示，下週一白天起至下週二（31日）各地氣溫明顯回升，白天晴暖穩定、日夜溫差大。明年元旦（1日）清晨「東北季風」南下，大台北、宜花地區轉有局部短暫雨，北台灣轉涼，美國模式模擬的冷空氣則較強，但為第9天的模擬，模式都有較大的不確定性，應持續觀察模式的調整。帕布颱風昨日14時在南沙島北方海面生成，為今年第26號；雖無威脅，但使得今年颱風生成總數26個及12月的生成數1個，罕見地巧與氣候值相同（年氣候平均26.09個、12月氣候平均1.17個）。另外，中央氣象署今日凌晨針對南投縣、台東縣發布大雨特報，指出因南方水氣北移，今日南投及台東山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。