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▲李昀銳被說手指太醜。（圖／翻攝自微博）

▲李昀銳是新一代陸劇男神。（圖／翻攝自《九重紫》微博）

▲《九重紫》是今年年末值得一看的復仇爽劇。（圖／翻攝自《九重紫》微博）

陸劇《九重紫》近來討論度很高，男女主角李昀銳、孟子義都是第一次挑大梁擔任主演，才被說CP感十足，沒想到李昀銳的「大拇指」竟然登上微博熱搜，網友毒舌批他手指難看「臉和手各長各的」，還有人說為什麼不找手替（手部替身）看得讓人出戲。李昀銳在《九重紫》中飾演男主角宋墨，是英國公世子，定國軍少帥，戰功赫赫，又對女主角竇昭（孟子義 飾）呵護有加，男神形象才剛建立起來，卻被部分網友吐槽手指又短又大，讓人看了出戲，「李昀銳大拇指」還登上熱搜。不過也有不少粉絲替李昀銳說話，還拱出劉學義、魏晨、丁禹兮，就連韓星朴信惠、韓韶禧的手指也不好看，對於大拇指受到批評，李昀銳在直播中回應，這樣當有人要求他比愛心的時候，就可以避免手指露出，相當高EQ。由孟子義和李昀銳主演的古裝劇《九重紫》改編自同名小說的古偶宅鬥劇，以女主角竇昭（孟子義 飾）的成長和愛情經歷為主線。劇情從竇昭在家中艱難處境開始，她對親情失望，選擇靠自己宅鬥自保，為自殺的母親復仇。竇昭並非柔弱女子，而是獨立堅強，與宋墨（李昀銳 飾）從互不信任到結盟合作，到後來產生情愫互相救贖。該劇融合了宅鬥、經商、權謀、愛情、戰爭等多種元素。除了兩位主演之外，《九重紫》還匯集孔雪兒、夏之光和張萌等實力演員，其中孔雪兒、夏之光雖從愛豆轉型為演員，但憑藉出眾的顏值和不俗的演技，贏得了觀眾的認可。孔雪兒古裝扮相精緻，近期在多部戲劇都有亮眼的表現。夏之光飾演的紀詠，出身望族且與竇昭有深厚感情，劇中出家為僧的光頭形象也引起熱議。