美國準總統川普（Donald Trump）還未正式上任，就已在全球掀起波瀾，不只要向中國、墨西哥、加拿大加徵關稅，還要速速解決俄烏戰爭及中東衝突，近日更放話要拿回巴拿馬運河、買下丹麥的格陵蘭島，馬上遭到所屬國嚴正拒絕。有分析指出，川普的言行展示「川普2.0政府」恐將不受外交禮節約束的訊號，而看似惡搞的提議背後則富有戰略考量。
根據《路透社》報導，川普將於明年1月20日就職，外界原本聚焦於他將如何處理俄烏戰爭和中東危機，但近日他卻拋出有關巴拿馬運河及格陵蘭島的議題，2位不願透露姓名的川普外交政策顧問認為，他在試圖解決一個更大的問題，即中國對拉丁美洲的影響力正不斷增強，儘管中國並不掌控巴拿馬運河，但香港的長江和記實業，其子公司長期管理運河位於加勒比海、太平洋入口處的2個港口，而且中國也是巴拿馬運河的第二大使用者。
川普的行為讓批評者都捏把冷汗。曾在川普第一任期，擔任美國國安顧問的波頓（John Bolton）表示，針對巴拿馬運河的過路費，格陵蘭島對美國、北約的戰略重要性，確實存在合理的疑慮，但川普的所作所為，無疑正在危及各方進行討論的機會：「因為他就是無法閉嘴」。
報導提到，川普批評盟友早已見怪不怪，先前他就已不滿北約（NATO）在軍事防禦上花費太少、美國出力太多，而他上任前就開始威脅加拿大、巴拿馬等地理上親密的友邦，似乎表明了，他更願意利用美國的力量，作為獲取讓步的鈍器。
川普也重申了他在第一任期時，就曾提出的想法-買下格陵蘭島，22日宣布任命前瑞典特使霍爾里（Ken Howery）擔任美國駐丹麥大使時，川普順便針對格陵蘭的地位發表評論，他在社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文，寫道：「為了國家安全和全世界的自由，美利堅合眾國認為，擁有、控制格陵蘭是絕對必要的。」
分析認為，隨著北極貿易路線因氣候變遷而開放，格陵蘭島已變成越來越重要的戰略領土。消息人士透露，一些川普過渡政府要員、或與川普關係密切者，最近幾週都有在討論購買格陵蘭島的事，儘管這些討論是非正式的，而川普早已被丹麥拒絕過的事實，絲毫無損於他對這個想法的興趣。
智庫「外交關係委員會」（Council on Foreign Relations）的高級研究員艾布拉姆斯（Elliott Abrams）指出，川普拋出的許多想法，看似缺乏實現依據，但貌似惡搞的背後，其實是出於戰略思維，以他對待加拿大、諷刺要對方來當美國第51州為例，很可能就是促進關稅談判的手段之一，尤其加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在國內正面臨逼宮，川普藉機施壓，向杜魯道傳達訊息：「你是小老弟，在支付應付的關稅之前，可不要反咬你賴以維生的手。」
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川普的行為讓批評者都捏把冷汗。曾在川普第一任期，擔任美國國安顧問的波頓（John Bolton）表示，針對巴拿馬運河的過路費，格陵蘭島對美國、北約的戰略重要性，確實存在合理的疑慮，但川普的所作所為，無疑正在危及各方進行討論的機會：「因為他就是無法閉嘴」。
報導提到，川普批評盟友早已見怪不怪，先前他就已不滿北約（NATO）在軍事防禦上花費太少、美國出力太多，而他上任前就開始威脅加拿大、巴拿馬等地理上親密的友邦，似乎表明了，他更願意利用美國的力量，作為獲取讓步的鈍器。
川普也重申了他在第一任期時，就曾提出的想法-買下格陵蘭島，22日宣布任命前瑞典特使霍爾里（Ken Howery）擔任美國駐丹麥大使時，川普順便針對格陵蘭的地位發表評論，他在社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文，寫道：「為了國家安全和全世界的自由，美利堅合眾國認為，擁有、控制格陵蘭是絕對必要的。」
分析認為，隨著北極貿易路線因氣候變遷而開放，格陵蘭島已變成越來越重要的戰略領土。消息人士透露，一些川普過渡政府要員、或與川普關係密切者，最近幾週都有在討論購買格陵蘭島的事，儘管這些討論是非正式的，而川普早已被丹麥拒絕過的事實，絲毫無損於他對這個想法的興趣。
智庫「外交關係委員會」（Council on Foreign Relations）的高級研究員艾布拉姆斯（Elliott Abrams）指出，川普拋出的許多想法，看似缺乏實現依據，但貌似惡搞的背後，其實是出於戰略思維，以他對待加拿大、諷刺要對方來當美國第51州為例，很可能就是促進關稅談判的手段之一，尤其加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在國內正面臨逼宮，川普藉機施壓，向杜魯道傳達訊息：「你是小老弟，在支付應付的關稅之前，可不要反咬你賴以維生的手。」
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