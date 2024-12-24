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民眾黨主席柯文哲涉入京華城案及政治獻金假帳案，被收押至今，傳本週可能被起訴。根據《鏡週刊》報導，柯文哲被爆料在卸任台北市長前，帶著貼身帳房橘子許芷瑜快閃訪問新加坡，而威京集團總裁沈慶京則帶著財務助理前往，2人在星國密會；此外，檢廉還查出2人密會逾12次，過程中都沒有隨扈陪同，僅橘子許芷瑜跟隨，沈慶京則由心腹朱亞虎帶路。《鏡週刊》報導指出，知情人士爆料，柯文哲市長任期到2022年12月25日，卻在卸任前10天前往新加坡公務考察，當時官方公布的出訪名單中，就包括子許芷瑜；而沈慶京則是帶著財務助理黃婕穎在同一天飛往星國，且橘子回國後，多次利用ATM存現金。柯、沈兩人在新加坡密會的用意，是否為了「後謝」在海外開戶、交款，成了檢廉追查重點。報導也指出，柯文哲和沈慶京除了在新加坡密會外，2人還在市長室、陶朱隱園及威京集團總部等地，密會逾12次，且過程中大多都沒有隨扈陪同，僅橘子跟隨，沈則由心腹朱亞虎帶路。檢廉一直勾稽收賄金流，沈慶京除了在市長室交付現金外，也可能在新加坡交錢，目前兩人在海外可能碰面的事證已被檢廉掌握。而柯文哲在台北市長任內所涉的其他犯罪事實，辦案人員也逐一釐清案情，包括威京集團涉及的另件百億元魚果市場招標案、北士科、南港轉運站及台智光案，柯文哲面臨6大弊案追訴，移審法院後恐難獲得交保。