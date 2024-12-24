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▲人類偏肺病毒是一種會引起急性呼吸道感染的病毒，咳嗽、鼻塞都是最常見的臨床症狀，目前尚無疫苗和特效藥。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲招名威示警，人類偏肺病毒最有效的預防方法就是切斷傳播途徑，戴口罩、勤洗手，避免未洗手就觸摸眼、鼻等。（圖／記者張嘉哲攝）

現值秋冬時節，多種呼吸道疾病大為流行。毒物教授招名威指出，近期中國出現「人類偏肺病毒」（HMPV），兒童感染人數激增，據說某一特定人群在感染之後，死亡率高達43%，而人類偏肺病毒目前尚無疫苗和特效藥，臨床症狀則是咳嗽、鼻塞，最有效的預防方法就是戴口罩、勤洗手，切斷傳播途徑。招名威在臉書上發文，表示中國多種病毒爆發的局面似乎還在加劇，近期又出現「人類偏肺病毒」，兒童感染人數激增。中國疾控中心通報稱，入冬後全國急性呼吸道傳染病呈現持續上升趨勢，人偏肺病毒感染也在逐漸增多。其中，14歲及以下病例中，人偏肺病毒陽性率呈波動上升趨勢，北方省份上升趨勢更明顯。招名威說明，人類偏肺病毒是一種會引起急性呼吸道感染的病毒，，目前尚無疫苗和特效藥。，如接觸了患者咳嗽和打噴嚏排出的分泌物；或者與患肢肢體接觸，比如握手；以及觸碰帶有病毒的物體或表面後，再接觸粘膜，如眼、鼻等，確診機率都是很高的。而根據《柳葉刀全球健康》2020年發布的一項研究估計，2018年，5歲以下兒童有1400多萬人感染HMPV病毒，其中60多萬名人住院，超過1.6萬人死亡，死亡率大約千分之一。但招名威表示，招名威透露，由於人類偏肺病毒可能與其它病毒交替傳播，導致中國各地醫院大爆滿，尤其兒童門診，一號難求，加上醫療品質不佳的情況，罹病後無法即時獲得有效的治療，死亡率確實可能大幅增加。一名西安兒科醫院醫生直言：招名威示警，，戴口罩、勤洗手，避免未洗手就觸摸眼、鼻等；同時，增加自身免疫力，注意少去人多的場合，也建議少去疫區，「以免自己被感染了，還帶著病毒回來毒害台灣人！」