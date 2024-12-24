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▲「統神」張嘉航進入《拳上》賽後記者會的會場時和蹦闆人馬發生衝突，頭部被偷襲，警察也進來問話、調閱監視器。（圖／記者黃建霖攝）

▲統神在《拳上》賽後與蹦闆人馬在後台起嚴重衝突，其中有黑衣男跳起來偷尻統神頭部一拳，結果咖啡色頭髮的男子遭到網友肉搜出征，甚至流出個資。（圖/Threads）

▲鍾男在社群平台澄清自己不是打統神的人，且請各位網友不要再惡搞點餐。（圖/鍾男IG）

《拳上2024》上週六在台北小巨蛋開打，最終比賽由紅方蹦闆勝出，但統神並不滿這樣的結果判定，結果比賽後到後台準備接受媒體採訪時，卻遭到蹦闆人馬言語挑釁，雙方在走廊爆發激烈衝突，其中一位黑衣男更是跳起來偷尻統神的頭一拳，氣得統神要向對方提告。回顧當時衝突，統神在賽後準備到後台接受媒體採訪，行經走廊時，，而當時蹦闆人並不在現場，事後才知情自己的人鬧事，也開直播向主辦單位以及統神致歉。然而在衝突影片曝光後，網友開始起底黑衣人身分，，不少網友到他版面留言謾罵，鍾男遭到大量網友圍剿之後，急忙在IG上澄清表示：但網友並不買單，認為他也是起鬨者之一，而雖然打人的並不是鍾男，不過統神喊告也不是假的，警方目前根據監視器畫面，