《拳上2024》上週六在台北小巨蛋開打，最終比賽由紅方蹦闆勝出，但統神並不滿這樣的結果判定，結果比賽後到後台準備接受媒體採訪時，卻遭到蹦闆人馬言語挑釁，雙方在走廊爆發激烈衝突，其中一位黑衣男更是跳起來偷尻統神的頭一拳，氣得統神要向對方提告。事件曝光後，一名鍾姓男子遭到網友肉搜，指名他就是打統神的黑衣人，儘管對方一再澄清非當事人，但仍遭網友不斷洗版留言，甚至遭到惡搞三餐訂外送，讓他感到無奈。
回顧當時衝突，統神在賽後準備到後台接受媒體採訪，行經走廊時，蹦闆的人馬不斷出言挑釁罵三字經以及「賴皮豬」等字眼，統神因此被激怒，雙方人馬爆發激烈肢體衝突，過程中甚至有黑衣人跳起來偷尻統神頭部一拳，讓大批粉絲感到傻眼表示：「贏拳了還要打人是怎樣」，而當時蹦闆人並不在現場，事後才知情自己的人鬧事，也開直播向主辦單位以及統神致歉。
《拳上》賽後偷尻統神頭！黑衣人遭起底「網友大搞錯」
然而在衝突影片曝光後，網友開始起底黑衣人身分，結果一名鍾姓男子因為在賽後發文嗆統神「打輸生氣了還想打第二回合」、「賴皮豬，打你剛好」等，加上限時動態也有跟蹦闆的合照，衝突第一視角的畫面也在他的限動流出，因此被網友當成是偷打統神頭部的黑衣人，不少網友到他版面留言謾罵，甚至曝光他的電話、地址等個人資料。
鍾男遭到大量網友圍剿之後，急忙在IG上澄清表示：「我並不是打統神的人，我是咖啡色頭髮的，不是跳起來打頭的那位」，呼籲各位網友不要再被帶風向，也不要再隨意散播個人資料，以免觸法。
《拳上》衝突黑衣男無辜被惡搞三餐！警方真的逮2人調查
但網友並不買單，認為他也是起鬨者之一，將流出的地址拿來惡搞鍾男的三餐，不斷點外送到他家，讓鍾男無奈的說：「不要再幫我訂一堆餐點了啦！早餐中餐晚餐宵夜都有人幫我訂了，不然也點個羊肉爐好嗎？」
而雖然打人的並不是鍾男，不過統神喊告也不是假的，警方目前根據監視器畫面，初步找到對統神施暴的陳男（36歲）以及李男（20歲）提出告訴，警方日前已經將2人帶回調查，並持續調閱監視器，全案朝妨害秩序、傷害等罪偵辦。
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《拳上》賽後偷尻統神頭！黑衣人遭起底「網友大搞錯」
然而在衝突影片曝光後，網友開始起底黑衣人身分，結果一名鍾姓男子因為在賽後發文嗆統神「打輸生氣了還想打第二回合」、「賴皮豬，打你剛好」等，加上限時動態也有跟蹦闆的合照，衝突第一視角的畫面也在他的限動流出，因此被網友當成是偷打統神頭部的黑衣人，不少網友到他版面留言謾罵，甚至曝光他的電話、地址等個人資料。
鍾男遭到大量網友圍剿之後，急忙在IG上澄清表示：「我並不是打統神的人，我是咖啡色頭髮的，不是跳起來打頭的那位」，呼籲各位網友不要再被帶風向，也不要再隨意散播個人資料，以免觸法。
《拳上》衝突黑衣男無辜被惡搞三餐！警方真的逮2人調查
但網友並不買單，認為他也是起鬨者之一，將流出的地址拿來惡搞鍾男的三餐，不斷點外送到他家，讓鍾男無奈的說：「不要再幫我訂一堆餐點了啦！早餐中餐晚餐宵夜都有人幫我訂了，不然也點個羊肉爐好嗎？」
而雖然打人的並不是鍾男，不過統神喊告也不是假的，警方目前根據監視器畫面，初步找到對統神施暴的陳男（36歲）以及李男（20歲）提出告訴，警方日前已經將2人帶回調查，並持續調閱監視器，全案朝妨害秩序、傷害等罪偵辦。