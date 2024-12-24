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▲賈玲的電影《熱辣滾燙》榮登今年中國國片票房之冠。（圖／ 翻攝自熱辣滾燙微博）

▲「星女郎」黃聖依主演的電影《下一站愛情》今年暑期上映，票房慘澹。（圖／翻攝自百度百科）

▲黃聖依在電影《功夫》唯美落淚的模樣，至今仍令無數粉絲難忘。（圖／翻攝自微博）

41歲女星黃聖依曾在周星馳的賣座電影《功夫》中飾演一名啞女，唯美落淚模樣讓她受封「最美星女郎」，但黃聖依走紅後就反控周星馳創立的經紀公司星輝壓榨她，並單方面提出解約。後來黃聖依與現任老公楊子成立自己的經紀公司，但黃聖依星途大不如前，她主演的新電影《下一站愛情》砸了1億元成本拍攝，票房居然只賣出121元人民幣（約新台幣542元），令人鼻酸。根據《網易新聞》報導，中國票房網站統計，2024年中國電影票房截至12月21日，進帳最高的電影為賈玲自導自演的《熱辣滾燙》，賣破34.6億人民幣（約新台幣1550億），而票房最爛的電影則是《天龍押運》，只賣出85元人民幣（約新台幣380元），上映一天就被電影院下架，收入慘不忍睹。至於由「星女郎」黃聖依主演的電影《下一站愛情》，今年6月在戲院上映，也只賣出121元人民幣，票房低得嚇人，更再次證明了黃聖依離開周星馳後，確實光輝黯淡。而《下一站愛情》主演除了黃聖依外，還包含立威廉、呂麗萍、韓非兒、唐詩，導演則是曾靠電影《NG慢半拍》拿過金馬最佳剪輯獎的香港名導蔣國權。該片2019年10月就於北京開機拍攝，講述城市中性格截然不同的一對閨蜜和一雙兄弟的故事，當時導演更誇下海口表示要憑此片再拿金馬，怎知後來拍攝成果並不理想，上檔日期在5年內調整過3次，最終才於今年播出。據傳該片拍攝成本達1億人民幣（約新台幣4.4億），卻只收回121元票房，扣掉給戲院的錢，劇組只能實拿41元人民幣（約新台幣183元），等同血本無歸。