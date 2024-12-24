我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市板橋區三民路二段某公寓2樓，昨（23）日凌晨發生火警，許姓男子及母親、姐姐受傷送醫，警方調查後，許男疑似因不滿母親管教嚴格，憤而縱火，新北檢方訊後，依涉犯放火燒毀現供人使用住宅、殺人未遂等罪嫌聲押。據了解，這起火災發生於23日凌晨1時許，新北市消防局接獲通報後，立即派遣33輛消防車及94名人員到場搶救，並疏散13名住戶。許姓母子三人被成功救出，只有許男母親傷勢最為嚴重，全身50%二度燒傷、臉部嚴重灼傷，20歲許姓兒子及23歲女兒則嗆傷送醫。新北市消防局火災鑑識中心會同警方蒐證，初步確認20歲許男涉案重大。疑不滿母親管教太嚴格，覺得很煩，爭吵後涉嫌縱火，但因其聲稱精神不穩，警方將其送往雙和醫院進行精神鑑定，院方初判許男精神狀況正常。新北地檢署表示，許男犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施之虞，已向法院聲請羈押，案件細節仍待進一步釐清調查。