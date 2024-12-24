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美國即將迎來耶誕假期，四大指數昨（23）日全數走高，費半指數上漲逾3%，台積電ADR飆漲逾5%，因此激勵台北股市今（24）日開盤上漲156.2點、來到23260.74點。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.27點、來到254.45點。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲15元、來到1095元；鴻海開盤上漲2元、來到187.5元；聯發科開盤上漲20元、來到1430元。美國即將迎來耶誕假期，也因此昨日交投氣氛冷淡，不過四大指數仍是承接上週五的強勁態勢、接連走高，在台積電ADR、博通、輝達等晶片股漲勢推動下，科技指數表現強勁，尤其是費半指數上漲逾3%。道瓊指數上漲66.69點或0.16%，收42906.95點，那斯達克指數上漲192.29點或0.98%，收19764.88點，標普500指數上漲43.22點或0.73%，收5974.07點，費半指數上漲153.84點或3.10%，收5118.75點。科技五大天王多數走紅，Meta上漲2.49%，蘋果上漲0.31%，Alphabet上漲1.68%，微軟下跌0.31%，亞馬遜上漲0.062%。半導體股普遍走高，博通大漲5.52%，高通上漲3.50%，應用材料上漲2.37%，德儀上漲1.75%，AMD大漲4.52%，輝達上漲3.69%，美光下跌0.44%。台股ADR表現強勁，台積電ADR上漲5.15%，日月光ADR上漲3.80%，聯電ADR上漲3.06%，中華電信ADR上漲0.72%。