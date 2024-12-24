我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，日前透過律師聲請解除通信禁令，並獲准將辭職聲明交付民眾黨秘書長周榆修，但民眾黨舉行緊急應變會議，卻否認收到辭職信，強調會全力支持柯文哲。根據《鏡週刊》報導，民眾黨章並未明定黨主席請辭方式，而柯文哲將親筆簽名聲明請辭的書面送給黨祕書長後，即可傳達有效辭職意思，但並非辭職生效，民眾黨是否准柯文哲請辭，法院無權干涉。《鏡週刊》報導指出，知情人士透露，柯文哲自9月5日遭羈押禁見後，被問到關鍵金流等問題，大多都以「我不知道」、「無法回答」回應，強調自己不管錢，因為和妻子陳佩琪結婚第一晚，就把存摺及印章交給太太了，不然就要吵架；柯文哲還說，自己是228事件受害者家庭出身，當年他阿公被國民黨抓去，如今他也遭政治迫害被抓，真是台灣的悲哀。此外，柯文哲還說自己是醫生，都是在救人，不會貪污，「難道醫生會為了賺錢就多割病人一塊器官嗎？」報導也指出，柯文哲經常說前總統李登輝生前曾交代他，台灣要有兩個本土政黨，要柯文哲努力，讓民眾黨活過10年和民進黨競爭，民眾黨人士也透露近日黨內在討論柯文哲起訴後的答辯方向，強調柯的所作所為是為了台灣第三勢力的長期存在，不可能貪汙。