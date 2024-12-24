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▲越南胡志明市首條捷運—捷運1號線「濱城-仙泉」（Ben Thanh - Suoi Tien）線。（圖／翻攝自JLL Vietnam）

萬眾矚目的越南第一條捷運在前天（22日）正式投入營運，胡志明捷運開通首日，便引發上千人排隊體驗潮，民眾歡天喜地慶祝這個重要的歷史時刻。根據《越南快訊》報導，地鐵運營首日當天吸引了數千名民眾到每一個車站排隊，現場有身穿奧黛（Ao Dai）的女子、身穿軍服的士兵、也有攜帶孩子的家庭，興奮地等待嘗試這個遲來多年的地鐵體驗。一名前來體驗地鐵的辦公室員工在這個擠滿人群的車廂內自拍時說道：「能成為這條地鐵的首批乘客之一，我非常榮幸和驕傲。我們的城市現在可以和世界其他大城市比肩了。」據悉，捷運1號線全長約20公里，途經市中心、東北區以及多所大學，這條連接濱城（Bến Thành）和仙泉（Suối Tiên）的地鐵1號線總耗資17億美元（約新台幣544億元）。胡志明市地鐵1線的項目於2007年獲得批准，並在2012年開始建設，原本預計在5年內完工並投入使用。然而這條地鐵線因資金和技術問題，再加上冠病疫情，導致完工時間多次延誤，直到2024年底才正式啟用，從開工到正式啟用花了12年。目前胡志明市有嚴重的摩托車潮所帶來的空汙影響和環境問題，政府期盼捷運開通後能減緩市區壅塞難題。越南富布賴特大學教授武明黃表示，由於地鐵1線只有14個站點，因此短期內對舒緩當地交通阻塞問題非常有限。他補充說：「儘管如此，這對當地城市發展仍是一大歷史性成就。」