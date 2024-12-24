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美國候任總統川普（Donald Trump）即將於明年1月20日舉行就職典禮，陸續有企業捐款「示好」，美國知名的福特（Ford Motor Company）、通用汽車（General Motors Company）也宣布加入捐款行列，將分別為川普1月的就職典禮，捐贈100萬美元以及車隊。綜合《國會山莊報》等美媒報導，「川普2.0」政府針對關稅、電動車的政策，將深深影響底特律的汽車製造商，福特執行長法利（Jim Farley）本月稍早曾表示，團隊正在密切關注華府政策變化，但對川普重返白宮一事並不感到驚慌。法利聲稱，福特是百年大廠，對於政策變化已有相當豐富的經驗，以11月在美國的銷量為例，近14%是混合動力車或電動車，對於福特的定位相當有信心。在這之前，包括亞馬遜和臉書母公司Meta在內，已有多家大型美企陸續宣布捐款。