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▲山寨演唱會台上即便沒有真的韓星，台下粉絲還是會激動揮舞螢光棒。（圖／KBS News YouTube）

韓國音樂、戲劇打造出K-POP潮流席捲全球，但中國因為「限韓令」關係，禁止韓國藝人在當地演出，不過中國各地卻頻頻舉辦K-POP演唱會，歌單開出NewJeans、aespa、BLACKPINK這種人氣女團的招牌歌曲，卻都是找當地人翻唱的，播出音樂也未獲得授權，讓韓國娛樂圈人士也相當無奈，認為大家喜歡K-POP是好事，不過收益完全進不了他們口袋，也無法訴諸法律，令人心寒。據韓媒《KBS NEWS》報導，中國目前相當流行舉辦山寨版的K-POP演唱會，歌單還都選用人氣韓團的歌曲，例如BLACKPINK、TWICE、NewJeans、aespa等，吸引大批粉絲到場，眾人即便知道台上唱跳的表演者非真的韓星，他們也願意入場過過乾癮；還有一批粉絲是毫不知情被騙過去，相當錯愕。這種情況傳回南韓也讓他們的娛樂圈大感無奈，因為主辦方公開放出韓團歌曲完全沒有獲得授權，有的山寨演唱會甚至會販售自製的K-POP周邊產品，例如手燈、吊飾等，把韓流消費的相當極致，不過所有收益都與韓國藝人無關，十分詭異；此舉嚴重侵害了韓國歌手、經紀公司、唱片公司的權益，但目前韓方似乎也無計可施。有韓國娛樂圈人士抱怨，看到K-POP在其他國家這麼受歡迎很開心，但歌手因為不能到場演出，在沒有酬勞的情況下還眼睜睜被消費熱度、侵犯權益，是非常令人心寒的。不過這些演唱會是否可以檢舉？韓方認為取締也要謹慎，畢竟完全禁止K-POP音樂播出也會導致他們的粉絲流失，該如何取得平衡是相當矛盾的議題，非簡單幾句話就能想出解決之道。