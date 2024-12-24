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民眾黨主席柯文哲涉多案遭羈押禁見，針對創黨元老朱蕙蓉日前證實，柯文哲把她當成人頭開設眾城公司，至於居中牽線者，她亦未否認就是前立委蔡壁如。蔡壁如今（24）日則坦承，是柯文哲想開公司，提議找朱蕙蓉。針對自己宣布參選黨中央委員，但似乎被黨內排擠，蔡壁如則脫口「黨這種時候還有人在那邊嘰嘰歪歪的」。《鏡週刊》今報導指出，柯文哲20億「屯田計畫」開設的眾城公司，當初是要給蔡壁如全權管理，柯還跟大帳房李文宗說：「壁如她想要自己管，她要用這切一塊自己的地盤，我同意，你只要宏觀調控就好，不必直接管理。」蔡壁如今在中廣新聞網《千秋萬事》節目接受主持人王淺秋專訪時，則還原眾城公司成立始末。她表示，當時剛創黨不久，柯文哲跟她說民眾黨成立需要用很多錢，有沒有什麼想法？於是才打算開眾城公司來募資眾籌。至於大媽朱蕙蓉認為自己被當成人頭，蔡壁如則強調，朱蕙蓉是柯文哲的好朋友，是柯文哲提議要找朱開公司，她則確實有傳檢續幫忙聯繫，但後來公司到底有沒有開成、在做什麼，自己一概不知。而蔡壁如宣布參選黨中央委員，外界分析是劍指代理黨主席跟黨主席改選。蔡壁如則強調，民眾黨現在是最低迷的時刻，如果有人勇於承擔願意扛下責任，她都會給予鼓勵，包括黃國昌、林富男在內。至於黨內不少人質疑蔡壁如想篡位，罵聲不斷，蔡壁如則表示，她都會當成是「反串」搞破壞，「黨這種時候還有人在那邊嘰嘰歪歪的」。