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▲井口裕香15歲踏入聲優界，擁有不少代表作，像是《光之美少女》及《吉伊卡哇》等，她今年4月也推出個人寫真集，大尺度裸露洩出火辣身材。（圖／翻攝自井口裕香IG）

▲《吉伊卡哇》配音聲優井口裕香也是一名歌手，發行《Hafa Adai》、《Love》及《clearly》等膾炙人口作品，舉辦演唱會更吸引爆棚粉絲到場支持。（圖／翻攝自井口裕香IG）

《吉伊卡哇》旋風再起！日前知名超商與2020年起連載的日本漫畫《吉伊卡哇》聯名，推出一系列周邊商品，包含絨毛吊飾、造型盤、浮雕杯等多款商品，掀起大波搶購風潮，相關話題持續火熱。特別的是，《吉伊卡哇》自2022年改編成動畫，其中為角色「小桃」配音的日籍聲優「井口裕香」身分被起底，清純臉蛋加上魔鬼身材瞬間吸引廣大粉絲，還被美稱「配音界最美Body」，井口裕香堪比明星級的外型任誰看了都會愛上！現年36歲的井口裕香從15歲起踏入聲優界，嬌嫩甜美的音質大多配音帶有「可愛」、「傲嬌」等特質的角色，憑藉多年的經驗累積，擁有不少代表作，像是《光之美少女》、《殭屍哪有那麼萌？》、《旋風管家》、《吉伊卡哇》及《Re:從零開始的異世界生活》等，不僅是一名配音工作者，井口裕香也跨領域發展，今年4月推出個人寫真集，大尺度裸露肉色洩出「超兇」身材，首刷完售後再連刷4版，人氣不容小覷。過去井口裕香受訪透露，為了寫真集吃足苦頭，「為了塑造身材我真的很努力，3個月減掉了10公斤，還找了私人教練訓練，讓臀部變得翹挺，希望能營造有女人味的身體線條。」除此之外，井口裕香其實也是一名歌手，早在2014年就發行首張專輯《Hafa Adai》，在那之前也有多首單曲釋出，清新風格為圈內注入一股新氣象，接連也推出《Love》、《clearly》等膾炙人口的作品，今年9月她赴香港舉辦粉絲見面會，本月又舉行完個人演唱會，場場歌迷粉絲擠爆現場，魅力無法擋。井口裕香因《吉伊卡哇》暴紅而知名度暴漲，演藝表現深獲好評，不少網友驚嘆誇讚她：「妳真的是配音員嗎？」、「太厲害了！」、「太豐滿了」、「我想被抱住」、「聲優界最強Body！」、「這也太好看了吧！這是努力的成果」、「真是太美了」、「我真的很欣賞她的臉、身材、生活方式。」