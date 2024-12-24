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立法院上周五在國民黨主導下，強行通過《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》、《憲法訴訟法》，綠營痛批是毀憲三法。不過事實上，藍營立委54席、綠委51席，藍營還要扣掉立院正副院長、還有開刀住院的吳宗憲，若表決，綠營不見得會輸。國民黨青年黨部前主任陳冠安說，民進黨會輸，是輸在戰鬥意志。陳冠安說，上周五國民黨版《財劃法》三讀表決時，扣除民眾黨8席離場，現場一共95位，贊成48位。換言之，反對的51席民進黨立委，僅47人在現場。綠委到表決後期，確實出現兵敗如山倒，提前離開的狀態。陳冠安說，贊成51位，扣除院長韓國瑜、副院長江啟臣和住院的吳宗憲3人，代表國民黨在最後一刻，全員到齊。反觀民進黨，人是越走越多，最後只有45位在現場，跑了6位。這6位是誰？或許很難有明確答案，但從程序來看，三讀後發言，綠委一共登記24位。陳冠安說，包括吳思瑤、李坤城、許智傑、賴瑞隆、李柏毅和吳秉叡都確實有發言，絕對是待到最後一刻的綠委。但後來開始風雲變色，韓國瑜一連唱名18位綠委，長達3分鐘的時間，除沈伯洋放棄發言以外，17位唱名三次未到，沒有一人在現場，18位通通登記未發言。陳冠安點名，這些人依序包括，林俊憲、林楚茵、陳素月、黃秀芳、張雅琳、羅美玲、沈伯洋（放棄發言）、徐富癸、鍾佳濱、蔡易餘、伍麗華、賴惠員、王美惠、陳秀寶、陳亭妃、林月琴、陳培瑜、蘇巧慧。陳冠安點名，這17位綠委，並沒有待到最後一刻。當場外青鳥還在寒風中戰到最後一刻時，場內許多綠委已經先溜之大吉。這樣的表現，換作是國民黨，早就被支持者罵死。這次綠營輸，輸得不只是票數，更是人心與士氣。