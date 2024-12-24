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▲首批M1A2T戰車包著帆布運抵裝訓部。（圖／記者呂炯昌攝，2024,12,16）

先說結論再論述。※戰車不是無敵，攻擊拳腳很近。※台灣未來戰場上的戰車。12月16日清晨，台灣向美國購買的108輛M1A2T戰車，首批38輛搭乘國籍貨輪抵達台北港，這新聞堪稱12月點擊量最大的軍事新聞。M1A2T戰車號稱地表最強戰車，這種論述出來後，英法德這三個國家很可能心生不滿，因為這三個國家分別有相對應的戰車，例如挑戰者二式、雷克勒與豹二A8戰車等。美系戰車之所以被誇耀成地表最強戰車，主要是因為M1戰車車系產量很大，最重要的是有美軍長年派駐在外的使用與征戰經驗，因此獲得地表最強戰車的稱號。M1A2戰車防護力上來說有衰變鈾裝甲、鋼板、陶瓷裝甲等保護，衰變鈾是發展核武的附加產品，美國境內並不缺乏。攻擊力上也由105公厘主砲換裝成120公厘主砲，並以貧鈾彈增加攻擊力，機動性上也有燃氣渦輪引擎提供動力，讓這輛裝甲巨獸可以有70公里的時速，的確夠強。但戰車砲的射擊距離卻相當有限，2000-3000公尺的射擊距離雖然可觀，但在野戰火砲動輒10公里的範圍內根本是小兒科，一次大戰期間，交戰雙方的火砲就成為戰車的天然剋星。二次大戰時航空器則為戰車的另類剋星，在攻擊機上加裝37公厘機砲就能攻擊戰車，例如德軍的Ju-87G這類攻擊機。越戰時期興起的直升機也是戰車的剋星，1973年贖罪日戰爭中則是凸顯反戰車飛彈的價值，當時也興起第一波戰車無用論的浪潮。俄烏戰爭中則是突顯無人機的價值，例如彈簧刀300這類自殺無人機，或是第一人稱視角FPV無人機，這種光纖線控的無人機很難被反制。上述這些武器與裝備，其交戰距離都超過戰車砲的2-3公里，這是俗話說陸軍拳腳短的原因。我們之所以不鼓勵軍方動輒以地表最強戰車來宣傳的原因，不僅在於戰車砲的射擊距離短，還在於心理因素，一旦接裝的M1A2T戰車被擊毀或是出現訓練傷亡，難免會讓外界奚落一番。更麻煩的在於民心士氣，一旦M1A2T戰車被打垮，大眾難免會有地表最強的武器都被打垮了，不妨算了投降的想法。既然戰車面對這樣多的攻擊利器，台灣陸軍還購買108輛M1A2T戰車做甚麼？那得問大眾期待這些戰車要做甚麼？就目前已知的裝甲單位任務來看，戰車主要是擔任打擊任務，基本上來說是機動單位，因此像漢光演習期間，大眾所熟知的灘岸打擊、重要目標應援、反擊與圍殲敵傘兵都是戰車的任務，重點是這些任務其他單位與武器做得到嗎？要討論，如果陸軍高司還是認為這些任務要由戰車執行，那未來台灣買更多的M1A2T戰車也是有可能的。但若要戰車繼續在這種充滿各類武器的高風險作戰環境下遂行任務，很可能必須再升級這些戰車的其他配備，例如用戰利品主動防禦系統（APS）對抗來襲的反戰車飛彈，裝甲縱隊後方有防空小組處理敵航空兵力，反無人機干擾/雷射車對抗無人機。裝甲縱隊這些武器可應對敵戰機、直升機、反戰車飛彈、無人機等，等一切威脅都排除在外後，敵對雙方才有可能上映類似1943年普洛霍羅夫卡（Prokhorovka）那樣的戰車大決戰。台灣陸軍過往裝備大量戰車，計有CM11、CM12與M60A3戰車，目前只剩M60A3與CM11撐場，陸軍各旅雖以聯兵營的方式編成，但裝甲與機步的區別不大，只不過是聯兵X營配置2連戰車、1連甲車，或是聯兵Y營配備戰車連1，甲車2連的差別，都用得到戰車。在台海防衛作戰中，戰車上映大決戰的情況可能不會出現，因為真的等敵主戰車上岸時很可能是重裝備上岸，準備鞏固並攻佔其他目標所用。戰車未來的主要功用很可能是提供一種重裝載具，在裝甲縱隊內提供組員較好的防護載具，主要擔任類似海軍護航的任務，將各類載具送到指定位置以發揚火力，這些單位很可能是建置內的120公厘迫擊砲組，或是未來專門載運遊蕩式彈藥無人機的運載甲車，戰車真的只能當作護駕保鑣。這種說法在步戰炮為主戰兵科的軍官眼中頗不是滋味，不過戰車本身的交戰距離就很短，加上現在戰場上充滿了各式想要擊毀戰車的武器，戰車本身反而成了要被保護的對象，與其他甲車相比就是皮（裝甲）比較厚而已，戰車砲的價值真的越來越低，不要再緬懷二次大戰或是電影情節會比較實在。●作者：楊威利／資深軍事評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com