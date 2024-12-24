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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平，在今年賽季打出54轟、59盜的鬼神級表現，此外還幫助道奇奪下隊史第8座世界大賽冠軍，同時收穫個人第3座MVP，今（24）日大谷力壓法國泳壇好手Leon Marchand和美國高球球王Scottie Scheffler，第3度獲選美聯社年度最佳男運動員，成為首位3次獲選年度最佳男運動員的棒球選手，同時也是日本史上第一人。根據《美聯社》報導指出，本次投票一共有78張票，大谷一人就獨得48票，Marchand獲得10票，Scheffler則是9票，可以說大谷是以碾壓之姿獲選今年年度最佳男運動員，Marchand今年在巴黎奧運摘下4金，一躍成為世界泳壇的巨星，而Scheffler目前在男子高爾夫排名世界第一，今年曾拿下美國名人賽冠軍和奧運高爾夫男子個人金牌。大谷前兩次獲得美聯社最佳男運動員，分別是2021和2023年，與道奇傳奇投手Sandy Koufax並列棒球史上最多，今年大谷第三度獲獎也成為棒球史上第一位三度獲得美聯社最佳男運動員的選手，此外今年是大谷4年內第3度獲獎，與「喬丹」Michael Jordan並列史上第2多，排名第一的是「詹皇」Lebron James、Lance Armstrong和老虎伍茲（Tiger Woods）大谷在獲獎後也接受《美聯社》獨家專訪，對於自己3度獲得年度最佳男運動員獎項，大谷表示自己非常榮幸，「我非常榮幸，顯然我的努力得到回報，或許明年我將再次獲獎。」