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▲LINE公告最近 iPhone用戶可能會遇到，開啟貼圖小舖、TODAY等應用程式時發生異常的狀況。（圖／手機截圖）

▲LINE官方提供清除快取3步驟，讓用戶可以快速釋放大量儲存空間，同時也能解決可能的異常狀況。（圖／手機截圖）

年末LINE又出包了！根據LINE官方公告指出，近期有用戶反應開啟TODAY或貼圖小舖時，畫面顯示全白或錯誤訊息而無法正常開啟，狀況全都集中在iOS裝置上，尚未透露發生的原因為何，僅表達積極處理中，同時提供7項解決方案，如果有遇到類似的狀況可以先試試看能不能改善。最近開啟LINE貼圖小舖或LINE TODAY有覺得怪怪的嗎？不是你的手機壞掉，而是LINE有異常。LINE針對「iOS TODAY／貼圖小舖顯示異常相關說明」，公告內容提到，「目前正在了解發生原因進行調查。現階段用戶如果遇到類似的情形，官方提供7項解決方案，可以試著操作看看。1關閉VPN連線2重新啟動應用程式及行動裝置3刪除非必要的應用程式與資料4將裝置本身的軟體升級至最新版本5於可使用Wi-Fi或通訊良好的環境下再次確認6將Chrome瀏覽器更新至最新版本7刪除快取檔案同步分享清理「快取」，如果手機用起來卡卡，可以先檢查手機是不是被「容量怪獸」LINE給佔滿滿，就有一名女網友在Dcard表示LINE佔用了手機94GB空間，透過刪除「快取」，一鍵釋出94GB，且訊息完全保留，有網友跟著做後大讚「簡直像換了一支新手機！」根據LINE官方部落格的說明，用戶在使用LINE過程中接收的照片、語音訊息及檔案，會逐漸累積在手機中，快取（Cache）也會隨之增多，透過以下3步驟手機將釋放大量儲存空間，且聊天室的文字訊息、記事本、相簿內容等都不會受到影響，至於聊天室內的圖片、語音和檔案，若尚未過期，用戶仍可重新下載。步驟1打開LINE主頁，點擊右上角的設定圖示（小齒輪）。步驟2下滑找到「聊天」選項，點進去後選擇「刪除資料」。步驟3在「快取」欄位點擊「清除」。