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外銷接單回升，內需消費市場熱絡，帶動景氣持續復甦，根據人力銀行調查，92%的資方計畫明年加薪，尤其是餐旅、批零、科技業加薪意願更高。根據yes123求職網調查發現，衡量今年「投入總工時」與「總收入」，僅有9.7%的勞工，自認目前的「工作報酬率」高；也代表著自認「報酬率不高」的，比例更高達90.3%，大於去年同期調查的88.2%。如果覺得「工作報酬率」不高，本次調查也顯示，勞工朋友們預估，明年至少平均要再加薪16.1%，才能擺脫這種窘境；若以「官方經常性薪資」46,371元估算，大約要調薪7466元。換個角度來看，若以2024年全年度來看，則有45.4%的勞工表示，「本(底)薪沒有提高，且獎金、分紅沒有增加」；還有25.7%是「本(底)薪沒有提高，但獎金、分紅有增加；也有17.7%是「本(底)薪有提高，但獎金、分紅沒有增加」」；僅有11.2%最幸運，屬於「本(底)薪有提高，且獎金、分紅有增加」。因此綜合分析，代表共有28.9%，屬於「今年本(底)薪有提高」，比例大於去年同期調查的24.5%；以及共有36.9%，屬於「今年獎金、分紅有增加」，比例也高於去年同期的33%。調查顯示，合計有88.7%的企業透露，「今年有加薪動作」，比例略高於去年同期的87%；其中又分成：65.1%屬於「針對績效，採部分員工加薪方式」；真正「齊頭式」調整的，依舊為較少數，僅有23.6%的企業表示，「不論績效，替員工全面加薪」。平均來說，「全年度(2024年)累積增加」幅度，則落在4.9%，略大於去年同期的4.7%。同時這也代表仍有11.3%的企業，其實「今年沒有任何加薪動作」。上班族更期待2025年有加薪機會，由yes123求職網調查發現，目前仍有7.8%的企業表示，「明年沒有任何加薪計畫」。這也代表明年「有」加薪計畫的資方，就佔了92.2%，略高於去年同期調查的90.9%，創下8年以來新高，不過這當中62.6%的企業，仍然屬於「針對績效，採部分員工加薪方式」；其餘29.6%才是「不論績效，替員工全面加薪」。若進一步以「產業別」交叉分析，明年「加薪意願(比例)」較高的行業，分別為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(96.4%)、「批發零售與貿易」(95.8%)、「科技資訊業」(95%)，以及「金融保險與會計統計業」(93.9%)、「運輸與物流倉儲業」(92.9%)。至於明年(2025年)有加薪計畫的企業主，在可複選狀況下，他(她)們主要考量依序為：「想激勵員工表現」(66.8%)、「怕人才流失，反映業界(同行)的薪資水準」(53.6%)，以及「考量物價水準與變化」(36.7%)、「單純反映基本工資的調漲」(35.3%)。其餘調薪的原因，又分別是：「出現盈餘，所以優先回饋員工」(23.9%)、「反映公司本身營收的成長」(22.7%)，以及「考量全國經濟成長率」(21.3%)。不論加薪原因為何，2025年企業預計調薪「總幅度」，平均值則落在5.3%，則多於去年同期調查的5%。yes123求職網發言人楊宗斌認為，畢竟台灣經濟維持「正」成長率，產業景氣呈現「內熱外溫」，加上缺工潮效應，使得資方加薪狀況相當熱絡。楊宗斌指出，同時隨著軍公教調薪效應，以及基本工資「九連升」，還有對抗通膨，因此與2024年相比，預估2025年企業調薪比例和幅度，皆呈現微幅上調態勢，只是多數公司以「績效式」取代「齊頭式」，或以「非經常性薪資」，像是獎金、津貼，來取代本(底)薪的提高。楊宗斌進一步透露，目前持續缺工或明年計畫擴編的行業，調薪機率比較高，期盼透過較優渥的薪酬、分紅誘因留住人才，甚至與同業搶人才。楊宗斌也建議雇主，應該將改善待遇與激勵制度，視為「人才投資」，而非「人力費用」：一方面提高員工忠誠度、向心力；另一方面，也提高他(她)們的消費力，進一步再刺激內需市場，形成經濟上的「良性循環」，整個加薪的「淨效果」，最終還是能回饋到企業獲利上。