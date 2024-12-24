藍白聯手日前攜手將《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》等三大修法闖關成功，民進黨立委王義川週末到苗栗南庄宣講時，竟直接向孩童說「教育要從小做起，以後立法的時候才不會亂立」，遭質疑洗腦孩童，引發爭議。對此，資深媒體人趙少康砲轟，連一般大人可能都聽不懂20日通過的3法內容，王義川當時面對的小朋友們怎麼會懂？「這真無聊」。
王義川21日晚間在Threads上傳一段影片，內容提到「教育要從小做起！不放過任何可以宣導的機會！白藍惡修三法說明會，苗栗南庄」。從影片可以看到，王義川對台下約幼兒園年紀的小朋友說「今天跟各位來賓上課，教育要從小做起，以後去立法的時候才不會亂立，昨天立法院修了3個惡法：一個選罷法、一個財政收支劃分法、一個憲法訴訟法，亂修之後都會影響你們的未來…各位小朋友有沒有甚麼問題？好！這位妹妹妳有甚麼問題？」此時台下一位妹妹舉手發問「修惡法到底是什麼？」王義川回應，「修惡法是什麼喔！修惡法就是修了不好的法，會影響你們的未來，好！今天說明會就到這裡」。
影片曝光後，立刻引發網友討論，紛紛留言痛批「政治介入校園更何況是幼稚園犯法了你知道嗎」、「你會不會太扯啊？對未成年的小孩子講這些政治語言適合嗎？」不過王義川回應稱，現場都是自己的朋友與他們的家人，「到底哪裡政治進入校園了？現場不是幼兒園啦！」
對此，趙少康23日在其主持節目《少康戰情室》表示，將《憲法訴訟法》、《財劃法》、《選罷法》3法的內容，講給當時在場的大人聽比較有道理，可是一般大人都不一定聽得懂，小朋友們怎麼會懂？他也痛批直言，王義川的行為實在很無聊。
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影片曝光後，立刻引發網友討論，紛紛留言痛批「政治介入校園更何況是幼稚園犯法了你知道嗎」、「你會不會太扯啊？對未成年的小孩子講這些政治語言適合嗎？」不過王義川回應稱，現場都是自己的朋友與他們的家人，「到底哪裡政治進入校園了？現場不是幼兒園啦！」
對此，趙少康23日在其主持節目《少康戰情室》表示，將《憲法訴訟法》、《財劃法》、《選罷法》3法的內容，講給當時在場的大人聽比較有道理，可是一般大人都不一定聽得懂，小朋友們怎麼會懂？他也痛批直言，王義川的行為實在很無聊。