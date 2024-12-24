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▲Rosé在簽售會現場還扮起「醃泡菜女郎」，搞笑又可愛。（圖／翻攝自X@record211）

南韓人氣女團BLACKPINK的成員Rosé近日推出SOLO專輯，主打歌〈APT.〉、〈Number One Girl〉獲得不少粉絲喜愛，Rosé也勤跑宣傳造勢，21日她出席在首爾舉辦的唱片簽售會，更與現場粉絲一一親切互動。其中有名台灣粉絲送了北一女的小綠綠制服給Rosé，她竟當場把衣服套在身上，照片曝光讓許多台灣粉絲都嗨翻，稱讚Rosé穿上高中生制服根本就是校花。Rosé 21日在首爾舉行簽售會，吸引眾多粉絲到場，更有不少人特地從海外飛去看她，讓Rosé非常感動，在現場也一一與粉絲互動，更穿上粉絲準備的「北一女制服」。只見Rosé將綠色制服套在身上，看起來格外清純可愛，胸口繡上的學號則是Rosé的生日，只能說粉絲準備得相當用心，也很感動Rosé願意配合。照片曝光後台灣粉絲看了也覺得超級親切，紛紛留言讚美Rosé：「穿上這件制服就是台灣的 Number one girl」、「OMG！這粉絲真的很狂，喜歡」、「我要認真讀書了」、「而且這（制服）是校方傳統的版本，不是特別訂製的」、「為了跟Rosé穿同一件制服，我會考上北一女的」、「天哪，莫名感動欸」、「根本是金髮辣妹校花」。而從其他現場影片還可以看到，Rosé套上綠色制服後，還和其他粉絲說明：「這是台灣的高中制服」，更當場比讚表達喜愛，似乎穿了一陣子才把衣服脫下來。另外，也有其他粉絲送上韓國臉盆、手套，讓Rosé打扮成「醃泡菜女郎」，想不到Rosé也照做，絲毫不想辜負粉絲期待，也難怪Rosé能如此火紅。