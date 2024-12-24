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藍白上周五於立法院會強行通過三項爭議法案，其中《憲訴法》中規定參與評議的大法官人數不得低於10人，做成違憲宣告時不得低於9人，恐實質造成憲法法庭運作困難，對此民進黨立委楊曜表示，政治競爭是民主的體現，政黨間對各議題是否妥當常有不同立場，也是民主制度的必然結果，但是所有競爭與運作都必須在《憲法》基礎上進行，任何破壞權力分立制度的政黨運作都必須受到譴責，呼籲行政院長卓榮泰不要副署《憲訴法》，更喊話藍白發起倒閣案，「立委全面改選！」楊曜表示，憲法法庭是人民在依法定程序用盡審級救濟而權益仍未獲得保障的終極途徑，更是審查立法者制定法律是否遵從憲法原則、保障人權的守護基石。認為政治競爭是民主的體現，政黨之間對於財政劃分、國土計劃、社福交通，乃至各項預算是否妥當常有不同立場與主張也是民主制度的必然結果，但是所有的政黨競爭與政治運作，都必須在《憲法》的基礎上進行，任何破壞權力分立制度的政黨運作都必須受到譴責。楊曜指出，上週五立法院通過的《憲訴法》修正案，目的就是讓憲法法庭無法組成，有關保障人民終極權益的制度形同具文。今日大法官同意權投票的結果若造成憲法法庭無法運作，呼籲行政院長卓榮泰不要副署憲法訴訟法修正案，也請國民黨、民眾黨立委發起倒閣案，同時解散國會，讓民意重新檢視各政黨及立委在過去一年的表現，讓新民意組成能捍衛台灣人民的國會，「立委全面改選！」