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美國職籃（NBA）費城76人今（24）日主場迎戰聖安東尼奧馬刺，76人明星中鋒Joel Embiid近期傷癒歸隊，但對上馬刺的比賽他對於裁判判決不滿，進而情緒失控，不斷向裁判抱怨，最後他被判罰2次技術犯規，遭驅逐出場，這也是Embiid生涯第二次遭驅除出場。本場比賽76人中鋒Andre Drummond在第二節時也因為連續被吹2次技術犯規，險些遭到驅逐出場，但隨後裁判透過重播觀看後，取消了Drummond第二次的技術犯規，接著Embiid在切入時被吹判進攻犯規，瞬間點燃他的情緒，他不斷向裁判抱怨，最終遭判罰2次技術犯規，遭驅除出場，本場比賽留下9分5籃板的數據。被驅除出場後，Embiid情緒依然很激動，儘管隊友和教練團不斷拉著他，但Embiid還是持續衝向前想和裁判理論，過程中也怒摔面具，現場主播也不斷說到：「這就是一個笑話。」此事也立即引起許多網友的關注，有不少網友表示這場比賽裁判問題很大，也有不少網友嘲諷Embiid，「Embiid真的會做出任何事，讓他不用上場。」「雖然Embiid要保持冷靜，但這場比賽裁判奪走了比賽焦點。」「我們都想看Embiid對上Victor Wembanyama，但顯然裁判沒什麼興趣看。」