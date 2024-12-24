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▲昨天生成的帕布颱風，預估未來48小時內會減弱為熱帶性低氣壓並消散。（圖／中央氣象署）

▲明天聖誕節天氣非常不錯，不僅回暖且水氣減少，各地降雨機率低。（圖／中央氣象署）

▲週三聖誕節回溫明顯，下波冷氣團從週五影響到週末，將會出現10度以下低溫。（圖／中央氣象署）

大陸冷氣團減弱，不過東北風仍帶來較涼的空氣，全台今（24）日依舊偏冷，天氣風險公司分析師歐宗學表示，明顯回溫要等到明天聖誕節（12/25），至於昨（23）日生成的「帕布颱風」，預估未來48小時內會減弱為熱帶性低氣壓並消散，入夜後雨勢會進一步趨緩。歐宗學指出，今天白天期間維持東北風，入夜後才會轉偏東風，短時間內還沒有明顯的暖空氣移入，天氣方面，帕布颱風外圍雲系往台灣輸送，為各地帶來偏多的水氣，昨天下午到今天早上，北中南東各地都有持續性降雨，外圍雲系今天會逐漸脫離，預估由北而南水氣會陸續減少。明天聖誕節天氣，歐宗學說明，西半部天氣明顯轉好為多雲到晴，東半部仍有稍多雲量及短暫雨，氣溫則會顯著回暖，預估各地高溫都可來到22至23度，中南部及花東24至26度。台北測站上一次日高溫在20度以上已經是12月11日，明天會是近期北部回暖感受相當明顯的一天，但也只有短暫的一天。週四（12/26）上午，微弱鋒面掠過北部後又會有新一波的東北季風南下，北部、東半部再轉為局部陰雨天氣，氣溫也下滑，後續到週末「冷空氣會越來越強」，氣溫逐日下滑，週五（12/27）北部陰雨濕冷的感受明顯。週末冷空氣最強時水氣減少，轉為乾冷型態，冷空氣從週五就可能達「大陸冷氣團」等級，且一直影響到週日（12/29），最低溫時間在週末兩天的早晚時段，北部市區低溫12至13度、郊區10度或以下，白天高溫15至16度。中南部也會有感降溫，週末兩天低溫12至14度，內陸郊區或近山區同樣會有極端低溫機會，晚歸或早起出門務必要注意穿著保暖，白天高溫則普遍在18至20度，越往南走白天溫暖的感受越明顯，不過日夜溫差相當大。