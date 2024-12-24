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民眾黨台北市議員陳宥丞，本月20日被北檢以證人身分約談，被網紅「四叉貓」踢爆，陳當天佩戴的眼鏡是Meta智慧眼鏡，有錄音錄影功能。事後陳宥丞澄清，當天應訊過程均未佩戴該眼鏡。不過台北地檢署今（24）日表示，針對陳宥丞20日作證時，疑似佩戴具有錄影（音）功能之智慧眼鏡乙事，本署已分他字案，進行了解是否有涉及不法行為。民眾黨發言群涉及發送競選小物折扣碼抽佣，18日遭檢調大規模約談，陳宥丞當天因出席雙城論壇，改在20日前往配合調查。網紅「四叉貓」在臉書上指出，陳宥丞當天受訪時，臉上佩戴的是要價1.5萬元的Ray-Ban Meta智慧眼鏡，具備拍攝錄影功能，擁有超廣角1200萬像素鏡頭，5顆麥克風多聲道收音。對此，陳宥丞發出聲明澄清，他在應訊過程均未佩戴該眼鏡，僅在應訊結束後於接受媒體訪問時佩戴，並無在審訊過程中有過使用，相信過程中，檢調方現場都有錄音錄影，可證明本人在應訊過程中並無使用。不過此舉，恐涉及妨害秘密罪嫌，台北地檢署已分他字案，並列陳宥丞為被告，調查偵辦中。