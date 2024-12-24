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日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠日前前往美國佛州，與美國總統當選人川普（Donald Trump）及其夫人梅蘭妮亞會面，引起廣大關注。日本資深媒體人矢板明夫表示，安倍昭惠帶來的消息，對台灣來說，無疑是正面的。「川普總統絕不會允許中國對台灣使用武力。」矢板明夫在臉書上發文指出，「這幾天，日本媒體陸續報導了12月15日晚上，安倍晉三前首相的夫人安倍昭惠女士，和美國當選總統川普夫妻共進晚餐時的談話內容。」他表示，雖然安倍昭惠沒有向媒體透露晚宴時談話的具體內容，但向日本政府做了匯報。日本媒體是透過採訪日本政府內的相關人士，以及川普周邊的人士了解到一部分内容的。矢板明夫引述讀賣新聞等媒體報導內容提到，「川普和安倍夫人在晚宴中談到了台灣問題。川普說『中國和台灣對於世界和平來說是一個重要問題。也是美日之間共同利益相關的最重要安全保障議題』。川普還提到了烏克蘭發生的戰爭和中東局勢。他表示『自己做為美國總統，希望能夠維護世界和平』。」川普並透過安倍昭惠，送了一本自己的寫真集給日本首相石破茂，並在扉頁上用英語寫下了「和平」、簽上了名字。 回到日本以後，安倍夫人22日應邀在日台友好團體「李登輝之友會」演講。提到了和川普夫妻的晚宴，她表示「是一個愉快的晚宴」，並表示「川普總統是一個愛好和平的人」。安倍昭惠還介紹了2019年川普訪問日本時在歡迎晚宴上和當時擔任日本首相的安倍晉三的互動，當兩人談起第二次世界大戰的時候，川普指稱：「如果當時是我和晉三擔任美國總統和日本首相的話，戰爭肯定不會發生」。安倍昭惠覺得「川普總統是一位不想打仗的人。他一直希望能引導大家走向和平的世界」。矢板明夫強調，「其實安倍前首相在回憶錄中，也多次提到了『川普是和平主義者』，說他會盡最大的努力去阻止戰爭的發生。」他進一步表示，「安倍夫人帶來的消息，對台灣來說，無疑是正面的。川普總統絕不會允許中國對台灣使用武力。」、「安倍夫人在演講中也提到了安倍前首相提出的『台灣有事就是日本有事』，並呼籲日本各界『應該更加珍惜與台灣的友誼』。」最後，矢板明夫在文末提到了安倍昭惠在日本外交上的努力，「安倍夫人還透露今年曾與印度的莫迪總理等，和安倍首相生前有交情的外國政要會面。她表示，『如果我能夠在行動中，讓大家對日本有好的印象，那麼在外務大臣等人無法前往的地區，我希望能夠追隨丈夫所留下的足跡，到各處去走走』，表達了希望未來能夠繼續擔任各國之間橋樑角色的想法。」