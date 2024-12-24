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藍白聯手日前攜手將《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》等三大修法闖關成功，綠營痛批是毀憲三法。不過事實上，藍營立委54席、綠委51席，藍營還要扣掉立院正副院長、還有開刀住院的吳宗憲，若表決，綠營不見得會輸。民眾黨團總召黃國昌還原財劃法的投票情況，他說當時有48人贊成國民黨版，反對的有47位，而綠委共有51人，只要再多2人到場就能否決；黃國昌也爆料，投票表決當晚，有民進黨立委不在院內投票，而是去跟「新潮流大老、前黨秘書長吳乃仁」聚會。黃國昌23日在YouTube直播，還原立法院20日表決財劃法的情況，一共有95人出席，有48人贊成國民黨版，47人反對，不過民進黨有51席立委，其實只要多2人投票就可打敗國民黨，但卻有人落跑沒到齊，「民進黨不是有51個立委，為什麼表決會輸48票的國民黨？這不是演很大嗎？你們不是很努力？要全力擋下惡法？啊人咧？人跑去哪裡了？各位網友，你們看懂民進黨在演哪齣沒有？」黃國昌還爆料，民進黨立委號召青鳥在立法院外抗議，自家立委卻落跑沒投票，反而去找吳乃仁，「我可以跟賴清德講，你可以去問問新潮流的大老吳乃仁，就是你要用政治生命擔保、捍衛清白，結果被判刑欠台糖1億多元的吳乃仁，去問乃公：『是不是有民進黨立委上禮拜五晚上跑去找你？』」黃國昌還說，其中一名落跑立委是新潮流派，當年跟吳乃仁一起上酒店，事後說在裡面聊宇宙大爆炸的那位，且還不只這一位，賴清德可以去自己去問吳乃仁。黃國昌在今（24）日在黨團記者會進一步表示，據他收到的檢舉是有綠委跑去跟大老吳乃仁吃晚餐。記者追問，是不是許智傑？黃國昌則說「是」，就是許智傑等新潮流在餐敘。