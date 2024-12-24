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美國候任總統川普（Donald Trump），22日透過社群平台「真實社群」公布一波五角大廈人事令，對中鷹派的前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby），將出任負責國安和國防政策事務的「政策次長」一職，他先前曾多次投書媒體，談論中國帶來的危機、兩岸關係，主張台灣應提高國防開支至國內生產毛額（GDP）的5％，並將美國對俄烏戰爭投入的資源轉向台灣。柯伯吉今年5月曾投書《Taipei Times》，標題即強調，台灣必須嚴肅看待國防事宜，中國對台灣的威脅確實是存在的，但台灣自己可能並未察覺，所以去年8月，台灣才會宣布，僅計畫在國防上花費190億美元，佔GDP的2.5%。柯伯吉認為，雖然近年台灣確實在國防方面取得一些進展，包含發展不對稱戰略，但考量到中國軍事建設的規模驚人，相較之下，台灣的相關支出和準備步伐則嚴重不足。奇怪的是，台灣領導人似乎更專注於宣傳對其他國家困境的關心，而不是確保自身防禦，比如認為「保衛烏克蘭就是保衛台灣」。柯伯吉強調，台灣微薄的國防開支至少存在2個問題，且大部分開支仍然用於昂貴、極易受到解放軍打擊的大型項目，美國必須盡一切努力，盡快向台灣提供合適的武器。然而，台灣領導人自己卻敦促美國，先向烏克蘭、而非台灣，提供關鍵武器、工業基礎挹注和資金，從而破壞了這項努力。柯伯吉在文中點出，台灣可能寄望於中國不會真的入侵，但把戰略和防禦態勢，建立在希望之上並不明智，何況中國顯然正在準備入侵台灣。此外，台灣也無法總是指望美國能在必要時出手相救，因為台灣對美國來說，固然是非常重要的戰略利益，但畢竟不會關係到美國的生存，直白的說，美國雖然對於保衛台灣有強烈的興趣，但沒有台灣，美國人也能生活，美國領導人不能也不會要求美國人民為台灣做出犧牲，甚至付出比台灣人自己願意付的更多代價，只為保衛台灣。因此，柯伯吉總結道，如果台灣想要阻止中國入侵，先別說有無美國的幫助，首先要做的就是大幅增加自己的國防開支和戰備，否則，在台灣自己都不具備足夠防禦能力的情況下，美國想干預也只會綁手綁腳。