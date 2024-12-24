我是廣告 請繼續往下閱讀

▲星宇航空此次打出88折優惠，台北桃園飛曼谷有9千有找的優惠。（圖／記者葉盛耀攝）

▲台灣虎航今（24）日 10:00開始推出聖誕節檔期清倉促銷，全航線都有優惠價，單程未稅價最低799元起。（圖／記者葉盛耀攝）

星宇航空推出新年優惠活動，精選航線88折，促銷期間為即日起至2025年1月6日，適用出發日期為2025年1月1日 ~ 5月31日，部分航線則是僅到3月29日，當然農曆過年期間檔期也幾乎都不適用。其中飛日本方面，沖繩最低來回含稅價9千有找，國人常去的東京、大阪都是來回含稅價1萬2千元上下。星宇航空此次推出的新年優惠活動，從即日起至2025年1月6日，國人最熱門的起，，是近年少見的優惠價格，值得考慮。以下根據官網精選航線最低優惠價列出，皆為來回含稅價：沖繩8993元熊本9878元福岡10983元大阪11525元東京12150元仙台13173元香港6495元澳門6041元清邁11355元曼谷8550元富國島12071元洛杉磯28623元舊金山24620元沖繩10015元高松11369 元​澳門6042 元富國島11563元另外，低成本航空台灣虎航今天開始也推出優惠，此次「Happy Boxing Day」聖誕檔期清艙促銷，全航線都有，單程未稅價799元起，促銷期間為今（24）日10:00～明（25）日的23:59為止。可預訂旅遊日期為即日起至2025年06月20日之間。此次促銷涵蓋所有航線，飛日本單程未稅價1,599元起就有，即是台北/高雄飛沖繩1,599元起，而最熱門的台北/高雄飛東京成田2,099元起、台北飛東京羽田1,799元起，最便宜的同樣是台北/高雄飛澳門，只要單程未稅價799元起。可預訂的旅遊出發期間大部分是即日起～2025年06月20日，部分航線適用旅遊期間僅到2025年3月29日。