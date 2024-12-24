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灰狼昨戰面對勇士再度以輸球收場，賽後灰狼當家球星「蟻人」Anthony Edwards以F開頭字眼怒噴裁判，今遭聯盟重罰7萬5000美元。這是Edwards本季第3次因為不當言論或手勢遭罰款，累積罰金已達13萬5000美金（約合新台幣435萬），可買一台歐洲豪車。灰狼輸球賽後，Edwards不滿兩位裁判Sean Wright與Sean Corbin該場判決，於賽後記者會上加入F開頭髒話形容他們「糟糕透頂」，並指出該場判決極度不公平，幾次關鍵判決嚴重偏向勇士方。這是Edwards本季第3度受罰，最早在開季初11月時，灰狼客場面對國王，因在場中比中指被罰3萬5000美元；另外則是在12月打敗勇士賽後公開受訪時，因為稱讚隊友罵出髒話，再度被罰2萬5000美元。本季Edwards已經因為不當言論或手勢，累積罰款達新台幣約435萬。若以知名歐洲豪車品牌來說，同等價位可購入一台BMW X6或是BENZ的GLE 450。