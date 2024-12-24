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隨著成為自由球員（FA）的明星外野手Jusn Soto已與紐約大都會隊簽約，目前FA市場上，焦點轉向了洛杉磯道奇隊的大谷翔平隊友「西語老師」Teoscar Hernandez。Hernandez本人對續約道奇隊展現出極大的意願，但雙方的續約談判遲遲無法達成協議，對此，美國媒體《體育畫刊》的記者Valentina Martinez發表了相關評論。隨著Soto與大都會隊簽約，FA市場上僅剩的有力外野手集中在Hernandez與巴爾的摩金鶯外野手Anthony Santander身上。原本希望與道奇隊續約的Hernandez，因和母隊在平均年薪和簽約金的意見上無法達成一致，導致談判陷入僵局。Hernandez希望獲得每年2200萬美元至2400萬美元的薪資，並且不接受延遲支付的合約條款。在這種情況下，潛在的下家包括多倫多藍鳥隊和波士頓紅襪隊，這兩支球隊被認為是Hernandez可能的轉會目標。根據Martinez的說法，如今Hernandez確實考慮離開道奇隊的選項，「兩個月前，他在世界大賽奪冠慶祝遊行中發表了真情流露的演講，但這場淚灑現場的演講可能會成為他最後一次以道奇隊球員身份留在洛杉磯的記憶。」