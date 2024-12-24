iPhone地位受到威脅！智慧型手機發展越趨成熟，各種黑科技陸續在各家品牌登場，競爭也越來越激烈，而外媒最近也舉辦「年度最佳手機票選」，經過初選以及複選競賽之後，最終由三星Galaxy S24 Ultra拿下冠軍，但最令人意外的是，今年蘋果最新推出的iPhone 16系列連前四名的決選都沒進，反倒是Google的手機一口氣佔據兩名位置，能見度越來越高！
外媒《Android Authority》近日舉辦「年度最佳手機票選」，第一階段投票列出35款手機進行比拼，票數最多前四名將可進入決選，最後依照票數多寡進入決選的包括「Google Pixel 9 Pro」、「Galaxy S24 Ultra」、「Google Pixel 9 Pro XL」以及「OnePlus 12」。
然而令人意外的是，iPhone 16系列新機在今年9月推出，經過近三個月全球用戶試用開箱後，沒辦法獲得廣大網友青睞，連決選前四名都沒進入，往年至少前四名iPhone至少都會有一個名額，今年卻被「OnePlus 12」給擠下，第一階段排名第五沒能進入第二階段決選。
年度最佳手機冠軍是三星！Google勢力崛起「能見度提高」
在最後一輪投票當中，最終由「Galaxy S24 Ultra」拿下冠軍，獲得網友42.69％的支持率，但是《Android Authority》也有發現，最終投票排在第二名的Google Pixel 9 Pro其實聲量也不低，獲得網友25.21%的支持。
由於前四名的兩支Google機型，另一支Pixel 9 Pro XL也有23.64%得票率，加上第一階段Google Pixel 9 Pro是第一，如果沒有因為兩機型分散票數，Google Pixel 9 Pro很可能會超過三星「Galaxy S24 Ultra」，但無論如何，這樣的結果也顯現Google手機勢力的崛起，隨著軟硬體的進步，能見度提高，也獲得越來越多消費者的青睞。
蘋果、三星不再獨霸手機市場！勁敵品牌曝光
事實上，台灣人雖然使用iPhone的比率高，但如果以全球的市場來看，蘋果以及三星已經不再像過去那樣碾壓群雄，根據市調機構Canalys公布的2024年第三季全球智慧型手機銷售報告，三星以19%市佔率高居第一，其次為蘋果18%緊追其後，第三名的「小米」也不遜色，市佔率也有14%。
除此之外，OPPO、vivo等品牌的市佔率也有9%，現在加上Google的手機越趨備受關注，還有像是其他如OnePlus品牌崛起等，手機市場已經開始呈現多元化的趨勢。蘋果明年還會繼續擠牙膏嗎？三星還會有什麼突破？明年手機市場競爭一定更激烈，各大品牌會推出什麼新作來吸引用戶，就讓我們繼續看下去囉！
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然而令人意外的是，iPhone 16系列新機在今年9月推出，經過近三個月全球用戶試用開箱後，沒辦法獲得廣大網友青睞，連決選前四名都沒進入，往年至少前四名iPhone至少都會有一個名額，今年卻被「OnePlus 12」給擠下，第一階段排名第五沒能進入第二階段決選。
年度最佳手機冠軍是三星！Google勢力崛起「能見度提高」
在最後一輪投票當中，最終由「Galaxy S24 Ultra」拿下冠軍，獲得網友42.69％的支持率，但是《Android Authority》也有發現，最終投票排在第二名的Google Pixel 9 Pro其實聲量也不低，獲得網友25.21%的支持。
由於前四名的兩支Google機型，另一支Pixel 9 Pro XL也有23.64%得票率，加上第一階段Google Pixel 9 Pro是第一，如果沒有因為兩機型分散票數，Google Pixel 9 Pro很可能會超過三星「Galaxy S24 Ultra」，但無論如何，這樣的結果也顯現Google手機勢力的崛起，隨著軟硬體的進步，能見度提高，也獲得越來越多消費者的青睞。
蘋果、三星不再獨霸手機市場！勁敵品牌曝光
事實上，台灣人雖然使用iPhone的比率高，但如果以全球的市場來看，蘋果以及三星已經不再像過去那樣碾壓群雄，根據市調機構Canalys公布的2024年第三季全球智慧型手機銷售報告，三星以19%市佔率高居第一，其次為蘋果18%緊追其後，第三名的「小米」也不遜色，市佔率也有14%。
除此之外，OPPO、vivo等品牌的市佔率也有9%，現在加上Google的手機越趨備受關注，還有像是其他如OnePlus品牌崛起等，手機市場已經開始呈現多元化的趨勢。蘋果明年還會繼續擠牙膏嗎？三星還會有什麼突破？明年手機市場競爭一定更激烈，各大品牌會推出什麼新作來吸引用戶，就讓我們繼續看下去囉！