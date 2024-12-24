我是廣告 請繼續往下閱讀

仁寶傳出好消息！昨（23）日宣布，與英特爾、BP嘉實多、智惠創富以及長江電腦攜手合作，共同推出突破性的Targeted Flow液冷技術解決方案，專為高密度伺服器與AI伺服器量身打造。仁寶表示，作為此次合作的核心成果，仁寶重點伺服器產品SD220-8（2U4N）成為全新技術的最佳實例。產品開發過程中，團隊運用全面且精確的熱性能評估方法，模擬自然對流與強制對流的多重場景，並通過嚴謹的測試邊界條件設定，確保不同散熱方案的性能比較可具備科學依據。結果顯示，此最新散熱解決方案運用英特爾「Targeted Flow」技術，其中包括冷卻槽和鰭片專利散熱技術，搭配嘉實多的浸沒式冷卻液，成功將傳統浸沒式液冷的阻力降低約3倍，為液冷技術創造革命性的效能提升，專為應對高密度伺服器與AI資料中心的挑戰而設計，滿足其對於高效運算與能源管理的需求。仁寶此次推出的新型散熱技術伺服器產品，現已規劃準備進行大規模部署，同時也與合作夥伴持續探索廢熱再利用、提升能源使用效率（PUE）等領域，有望促進可再生能源發展，進一步推動數據中心邁向低碳經濟。預計明年會在多場國際展覽中展示相關創新技術，展示其在實際應用中的可觀潛力，並與業界分享更多解決方案的細節與未來計畫。仁寶董事長陳瑞聰先前指出，目前伺服器布局還不錯，正積極想辦法推動跟NVIDIA的合作，明年GTC（GPU Technology Conference）大會應該是不會被排除在外。法人則預期，仁寶過往以傳統伺服器的L6產品為主，公司近期開始轉型積極發展整櫃業務，在2025年相關業務較有機會放量下，預計AI伺服器營收將將迎來明顯成長。