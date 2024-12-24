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中華電信宣布，將於明（114）年實施有感加薪！中華電信表示，明年實施加薪2,400元、提高伙食津貼與增加交通津貼，此外再加發2萬元一次性獎勵金。中華電信表示，公司長期致力打造幸福職場，為員工提供全方位完善的福利措施；針對近日同仁所關心的加薪議題，公司也在兼顧股東權利下，積極與工會溝通協調，達成勞資合諧共創雙贏，讓公司發展得更好。中華電信指出，為了激勵全體同仁再接再勵、創造更高績效，明年實施加薪方案包括：每人定額加薪2,400元(平均調幅優於3%)、每人伙食津貼調高為3,000元(現為2,400元)，以及每人增給交通津貼1,000元。中華電信強調，由於今(113)年公司營運績效亮眼且有望再創造新高，為了感謝全體同仁努力打拚，於今日召開臨時董事會，通過每人再加發2萬元一次性獎勵金，以實際行動感謝員工的辛勤付出與努力，並希望透過實質獎勵，激勵員工為公司再創高峰。展望未來，中華電信表示，將秉持行穩致遠的精神，以精簡、務實與智慧化三大策略提升公司競爭力，為客戶、策略夥伴、股東及員工創造更多價值，讓公司永續經營、穩健成長，年年與全體同仁共享公司豐碩的經營成果。