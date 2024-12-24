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立法院會在朝野激烈攻防後，三讀通過選罷法、憲法訴訟法及財劃法等法案，引起民進黨強烈反彈。對此，精神科名醫沈政男認為，罷免連署須附身分證影本以後，連署意願會不會下降，反而激起罷免方的鬥志，而財劃法修法，藍綠都喊了好多年，只是重新審視該不該花、中央還是地方來花，國民的整體幸福只會增加，而非下降。沈政男23日在臉書發文指出，立法院修改選罷法，規定罷免連署須附上身分證影本，引來綠營，包括官員，破口大罵，說是限制罷免權，「實在是，該怎麼說呢，難怪連小學生『班班喝鮮乳』這麼簡單的政策，都弄得東倒西歪。」限制罷免權意思是連署人數將下降，試問，「罷免連署須身分證將導致連署人數下降」，根據何在？就只是想當然爾！沈政男也提出反證，檢舉達人，在路上胡亂尾隨別車，拍照以後傳到警察局，導致警察困擾一事，本來有檢舉獎金，後來取消，結果檢舉不減反增；警察受不了以後，檢舉改採實名制，也就是檢舉人必須附上姓名與身分證字號等基本資料，「然後呢，檢舉有減少嗎？隔年暴增了五成！」所以說，怎麼會認為罷免連署須附身分證影本以後，連署意願會下降？不會啊！反而激起罷免方的鬥志，士氣反而更高，一定要把你們拉下來。沈政男直言，政治上，就是那些跟隨政黨起舞，更加搞不清楚自己在幹嘛，而胡亂參與罷免的人。「我說過很多次，罷免如果有用，就把首長與民代的任期改成一年一任，不就得了？甚至任期改成一天，每天都來選舉罷免，台灣不就萬萬歲了？荒謬到可笑！」針對財劃法，沈政男說，凍省前就是中央與地方為六比四，凍省後更改，現在修法只是改回來而已。以後「國立高中」這類奇怪的設計，將會改隸地方政府，成了市立或縣立高中，就跟六都一樣，而這樣的改制都需要地方花錢。其他還有很多，就是把中央的一些事情改成地方經辦而已。此外，修法以後，由中央移轉三千多億給地方，「才三千多億，你看這兩年，中央超收稅額多少？四、五千億啊！」什麼「修法以後，社福經費、私校學費、健保補助，都會沒了！」錢都在，只是重新審視該不該花、中央還是地方來花，國民的整體幸福只會增加，而非下降。沈政男指出，以上兩個修法，綠營如果不滿意，看來看去，就只能去提釋憲了，其他方式諒他們也不敢，「只是，有趣了，這兩個修法，未來憲法法庭要怎麼掰，硬扯說是違憲，值得期待！」