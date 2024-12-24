我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《The Athletic》報導指出，洛杉磯快艇當家球星Kawhi Leonard將缺席明日對上勇士的比賽，Leonard本季因膝傷目前還尚未打過任何一場比賽，而洛杉磯當地媒體《LAFB》也提出Leonard的交易案，文中提到勇士目前缺乏一名球星，因此他們認為如果勇士想要重返奪冠行列，那麼Leonard會是勇士應該要考慮的對象之一。根據《Fadeaway World》的報導指出，勇士應該要將Leonard納入交易對象之一，利用兩人最後的巔峰時期，幫助勇士再次向總冠軍發起衝擊，但另一方面交易Leonard，勢必要拿出陣中的年輕球員，加上Leonard飽受膝傷困擾，導致出賽場次不固定，因此對於勇士來說這無疑是一場豪賭。《Fadeaway World》預測若最終勇士選擇交易Leonard，勇士須拿出Andrew Wiggins、Brandin Podziemski、Gary Payton II以及2026的首輪選秀權，儘管付出的代價有些大，但Leonard若能健康出賽，他的冠軍經驗以及接管比賽的能力正是勇士目前需要的，雖有一定風險，但收到的回報或許會是一座總冠軍，如果勇士想要震撼全NBA，那Leonard或許就是答案。以這樣的交易方案來看，Podziemski對於快艇後場來說無疑是一大補強，加上2026的首輪選秀權，對於快艇來說交易Leonard這種等級的球星無疑是痛苦的，但Leonard目前無法在場上為球隊做出貢獻，最終若進行交易，快艇收到的回報也能確保他們在未來在西區能夠維持一定的競爭力。