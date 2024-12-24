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靜宜大學一名39歲的陳姓男助理教授，趁週末北上返家，由於住處熱水器故障，深夜到頂樓加蓋的小套房洗澡，不但卻因為熱水器安裝室內，因一氧化碳中毒身亡。案件發生後，死者學霸背景也曝光，陳男碩博研究成果輝煌，就讀輔大會計學系碩士學位時，獲校方推薦，成為斐陶斐榮譽學會榮譽會員，後續還取得台大會計博士學位，卻不幸因意外離世。據了解，陳姓男助理教授因為期末考周，返回台北中華路二段467巷內一處5樓公寓住家，胞姊住在4樓，22日深夜與菲傭、胞姊一同前往看望父親，半夜返回住處，陳男因熱水器故障，自己一人到頂樓加蓋使用浴室洗澡，豈料卻一氧化碳中毒身亡。陳男目前任教靜宜大學擔任助理教授，根據輔大校方紀錄，陳男在2011年，以「投資機會、會計穩健性與投資效率」取得輔仁大學會計學系碩士學位，後續也獲校方推薦，成為斐陶斐榮譽學會榮譽會員，繼續攻讀台灣大學會計系研究所博士班順利取得博士學位；今年更在中華民國管理科學學會「AI與產業革新：企業經營的機會與挑戰」研討會，獲管理學報論文獎「年度最佳論文」獎項。