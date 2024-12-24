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台灣動物保護行政監督聯盟和台北市士林平等里，日前進行「家戶動物調查」，除了調查居民飼養的動物類別，及有無結紮等統計數據，同時也進行該區域遊蕩犬貓數量清查，而此次調查，遊蕩動物竟然罕見出現「流浪牛」。不知道誰養的水牛，在平等里內寮走動，所經之處，把當地農民種植的高冷蔬菜，全都吃光光，讓農民苦不堪言，叫苦連天。據了解，由於平等里地理位置及區域範圍，在陽明山國家公園七星山東南邊的擎天崗山下，有不少野生動物，包括山羌、山豬、飛鼠、大冠鷲、穿山甲、台灣藍鵲、帝雉、果子狸等等，都經常出沒。不過最特別的是，當地也罕見會有「流浪水牛」出沒，目前有一戶居民收留3隻，擎天崗則收容25頭水牛。因為水牛是熱帶地區動物，每年遇到氣溫驟降或持續降雨，水牛就會由竹篙山南下到平等里。數量約10幾頭，所到之處會造成農損，農民辛苦栽種的高冷蔬菜或耗費心血培植的高經濟價位樹木，通通變成「流浪水牛」的食物。目前陽明山國家公園管理處表示，對於這些「流浪水牛」一旦走出國家公園範圍，責任歸屬由各縣市動保處負責處理，而台北市動保處認為，「流浪水牛」來自國家公園，僅能提供人道救援，對於農損也愛莫能助，平等里里長希望，「流浪水牛」的遊盪問題能盡快解決，否則不只是農損問題，萬一發生牛隻撞傷民眾意外，也有待相關單位重視。