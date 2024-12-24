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今（2024）年可說是AI元年，也帶動護國神山台積電貢獻台股3000多點，直接登上千金股行列，明年股價更是有望挑戰1300元，持續佔台股市值超過30%。知名半導體分析師陸行之認為，主動基金經理人要打敗台積電，甚至要打敗大盤，或是以大盤為主的被動ETF，這真的是有難度。陸行之發文表示，自己與資產管理界前同事聊到，雖然台積電市值佔台股大盤超過30%，但一般主動基金持股不能超過10%，規定基金持股對單一個股不超過10%，這還算合理，但如果台積電長期佔大盤30到40%，以後甚至更高，主動基金經理人要打敗台積電，甚至要打敗大盤或以大盤為主的被動ETF，直言「這真的是有難度」。但陸行之也提出疑問指出，這會不會也是外資持有台積電雖超過70%，但台積電一直比全球前10大市值高科技公司估值低的原因之一？並表示，不知道金管會有沒有打算要解開這個主動基金緊箍咒。此外，陸行之也表示，雖然緊箍咒壞處是估值有折扣，但好處是全球股災時，台積電可能會跌得比較少。同時也提到3兆美元市值的蘋果、輝達、微軟，在美國好像沒有類似問題，因為美國大盤市值大，高市值公司太多，沒有一家公司超過10%，真是很多公司富可敵國，但如果比較美國基礎建設如機場、高鐵、MRT，真的是一個國家兩種景色。