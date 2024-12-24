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民眾黨發言群及黨公職涉柯文哲政治獻金案，上週紛紛遭檢調約談。北市議員陳宥丞20日以證人身分應訊時，被發現佩戴的是Meta智慧眼鏡，可錄音錄影，今遭北檢分案調查。對此，民進黨北市議員簡舒培今（24）日痛批，陳宥丞的行為就是公然挑戰法律，民眾黨上上下下都目無法紀，「上樑不正下樑歪」。民眾黨台北市議員陳宥丞20日被北檢以證人身分約談，但遭網紅「四叉貓」踢爆，陳當天佩戴的眼鏡是要價1.5萬元的Meta智慧眼鏡，有錄音錄影功能。陳宥丞雖澄清，當天應訊過程均未佩戴該眼鏡，但今仍遭北檢分他字案調查。民進黨議員簡舒培今受訪時也質疑，陳宥丞的行為就是公然挑戰法律，「民眾黨上上下下，完全目無法紀，從黨主席柯文哲開始上樑不正下樑歪」。簡舒培進一步批評，政治獻金不可以從A挪到B，但柯文哲就公然從A挪到B，還讓下面的人發送折扣碼處理政治獻金。現在民眾黨議員同仁面對應訊，又公然違反相關法令，「完全跟柯文哲如出一徹，「全黨上上下下都是法盲，把法律視為無物。」