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升上高三的「小妍」為準備學測忙得焦頭爛額，每天還得飽受異位性皮膚炎困擾，由於長期摳抓發癢的手腳及頸部皮膚，導致出現苔蘚化及大面積傷口，讓她上學時總是欠缺自信心，醫師嘗試傳統治療方式無效後，建議改用口服小分子藥物，果然大幅減輕搔癢感，但也提醒務必維持抗癢三招，才能與疾病和平共處。亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師沈冠宇表示，異位性皮膚炎是一種常見的慢性皮膚發炎疾病，主要特徵就是癢及乾燥，一旦患者搔抓，後續會出現發紅、脫屑、流湯流水症狀，隨著病情繼續進展，皮疹會越來越粗厚，導致出現苔蘚化或癢疹及大面積的傷口合併細菌感染。沈冠宇指出，由於全身皮膚的發炎，除了會嚴重影響睡眠品質外，對於求學階段的兒童、青少年也常因外觀異樣被同儕排擠，浮現心理壓力甚至出現社交萎縮的現象，如「小妍」就曾一度抗拒上學，家庭關係陷入緊繃，若患者是幼齡病童，則往往會整晚搔癢甚至床單棉被沾染血液，往往會讓父母心疼不已。沈冠宇強調，當異位性皮膚炎急性發作，需要強而有力的抗發炎藥物來滅火，例如利用抗生素治療潛在的細菌感染也是重要的一環，傳統來說，此階段口服類固醇是最重要的武器，然而隨著發炎逐漸抑制，會漸漸減低劑量並在數周內停掉口服類固醇的使用。等到進入亞急性期後，就會評估改用「免疫抑制劑」銜接治療流程，此時需要規則抽血回診監控各種免疫抑制劑可能造成的副作用及血液變化，以求更穩定的控制發炎，若病灶遍及全身的病人也會輔以紫外線光照治療，除了能抑制錯亂的免疫發炎反應，更可以為後續生物製劑及口服小分子藥物打下基礎。以「小妍」為例，經與家長討論評估後，同意採用「口服小分子藥物」(JAK抑制劑) ，對於控制中重度異位性皮膚炎成效良好，經服藥後兩天，症狀明顯改善許多，也讓她更專心準備考試，不再容易分心，但因口服藥恐影響血球及肝腎指數，有引起肺結核、B型或C型肝炎惡化的風險，務必每3個月抽血檢驗追蹤。沈冠宇提醒，發炎緩解後最常被忽略的就是抗癢基礎治療，包括規則使用保濕劑、補充水分以及避免接觸刺激物或過敏原，其中，塗抹保濕乳液修復破損的皮膚障壁最為重要，因為患者皮膚比較脆弱，容易因刺激引起嚴重發炎，另外，異膚患者皮膚帶菌量比較多，相對容易引發細菌感染，所以修復皮膚障壁，就像是為破碎的城牆塗上水泥保護層，建議平時就要加強乳液塗抹。沈冠宇呼籲，上述治療方式若病況符合健保給付條件，均可依規範提出申請，若未達標準，也可考慮自費使用，但都需要患者及醫師間長期的相互配合，唯有正確的保養，才能與疾病和平共處，甚至維持長期緩解，讓患者或家長回復正常生活。